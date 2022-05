Chcesz mieć piękne i zdrowe włosy? Oczyszczaj skórę głowy!

Mycie dwuetapowe

To standard, który warto wdrożyć do swojej codziennej pielęgnacji. Pierwsze mycie włosów powinno być skoncentrowane na tym, aby usunąć z nich wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Bez problemu obecnie możesz kupić szampony dedykowane do tego pierwszego mycia. Dopiero po dokładnym jego spłukaniu możesz nałożyć drugi szampon, którego zadaniem jest nie tylko oczyszczenie włosów, ale i ich odżywienie i nawilżenie. Po dokładnym spłukaniu nakładamy odżywkę, rozczesujemy włosy. Czekamy choć kilka minut i dopiero wszystko dokładnie spłukujemy. Ten proces od czasu do czasu warto jednak rozbudować o jeszcze jeden etap.

Peeling skóry głowy – po co go wykonywać?

Peeling do skóry głowy to kosmetyk, który na półkach polskich drogerii pojawił się stosunkowo niedawno, natomiast ci, którzy zdecydowali się go włączyć do pielęgnacji włosów, cieszą się teraz wyjątkowymi efektami. Żaden inny kosmetyk nie da bowiem ci takiego poczucia oczyszczonej skóry głowy, lekkości fryzury. Dlaczego? Peeling pomaga pozbyć się martwego naskórka, jednocześnie zaś oczyszcza skalp oraz reguluje pracę gruczołów łojowych. Podczas stosowania peelingu wykonujesz masaż, który pobudza krążenie w skórze głowy, a także stymuluje mieszki włosowe do pracy. W ten sposób znacząco przyczynia się do ich wzrostu. Peeling ma także znaczenie dla skuteczności pozostałych wykorzystywanych przez ciebie kosmetyków, ponieważ sprawia, że skóra jest perfekcyjnie oczyszczona, a to sprawia, że lepiej przyjmuje i wchłania składniki aktywne z różnego rodzaju wcierek, toników, odżywek do włosów.

Kiedy i jak stosować peeling?

Peeling, podobnie jak inne kosmetyki do włosów, należy dobrać do rodzaju skóry skalpu. Innego produktu potrzebować będzie skóra wrażliwa, a innego przetłuszczająca się. Peeling powinien poprzedzić mycie włosów, aby później nałożony szampon mógł wspomóc usuwanie pozostałych fragmentów złuszczonej skóry głowy. Tego typu zabieg warto wykonywać raz w tygodniu. Kluczem do sukcesu jak zawsze jest tutaj regularność. Warto także postawić na produkt maksymalnie naturalny, pozbawiony substancji, które mogą podrażniać skórę głowy.