Chcesz zostać częścią lotnictwa polskiego? Szkolenia dzięki, którym wzbijesz się w powietrze

Lot w profesjonalnym symulatorze

Lot w profesjonalnym symulatorze to idealny pierwszy krok, który można postawić na swojej drodze do kariery pilota samolotu pasażerskiego. Symulatory lotu to specjalistyczne urządzenia, które niezwykle wiernie odzwierciedlają kokpity prawdziwych samolotów. Mało tego, odtwarzają nawet warunki atmosferyczne panujące w powietrzu, turbulencje, a nawet konkretne lotniska świata! Urządzenia te dzięki swojemu zaawansowaniu wykorzystywane są do przeprowadzania szkoleń z kandydatami na pilotów w liniach lotniczych. Możesz zatem śmiało przetestować swoje siły za sterami w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. Nad realizacją czuwają oczywiście doświadczeni instruktorzy, dzięki którym lot w symulatorze będzie nie tylko ciekawym przeżyciem, ale także lekcją pełną dużej dawki wiedzy o sterowaniu samolotem.

Szkolenie na pilota samolotu ultralekkiego

Możliwość sterowania prawdziwym samolotem pod okiem profesjonalisty również jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy do tego szkolenie na pilota samolotu ultralekkiego. To kurs składający się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Podczas lekcji teorii uczestnik poznaje między innymi budowę samolotu ultralekkiego, obsługę urządzeń pokładowych, a także ogólne zasady wykonywania lotów i najważniejsze procedury (między innymi kołowania, lądowania, zwalniania pasa ruchu). Następnie przechodzimy do części praktycznej i wraz z pilotem wzbijamy się w powietrze. Można wtedy własnoręcznie odwzorować wcześniej poznane procedury, ustawiając maszynę na pasie startowym, wykonując lot po szkolnym okręgu i lądując w wyznaczonym miejscu. To świetna przygoda, która pozwala na postawienie swoich pierwszych kroków w karierze pilota.

Szkolenie paralotniowe

Powietrzną sferę zdobywać można nie tylko na pokładzie samolotu, ale także paralotni! Jej przewagą nad awionetką jest możliwość nieograniczonego obcowania z powietrzem i podziwiania cudownych widoków. Samo szkolenie paalotniowe również podzielone jest na teorię i praktykę. W przypadku paralotni dosyć szybko można osiągnąć pełną samodzielność i często już szkolenia zapoznawcze kończą loty realizowane bez towarzystwa instruktora! Nie należy się tego obawiać, ponieważ paralotniarstwo to jeden z bezpieczniejszych sportów. Sprzyja temu brak silnika napędowego, oznaczający również brak sytuacji awaryjnych. Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów z wieloletnim doświadczeniem, którym chętnie się podzielą.

Szkolenie spadochronowe

Na sam koniec zostawiliśmy gratkę dla fanów naprawdę ekstremalnych, podniebnych emocji. Szkolenie spadochronowe pozwala na podbój przestworzy w zupełnie innym wymiarze niż wcześniejsze kursy! Realizacja odbywa się przy wykorzystaniu metody AFF, która ma przygotować uczestnika do wykonania samodzielnego skoku z wysokości około 4200 metrów. Realizację w pojedynkę poprzedza oczywiście odpowiednia ilość zajęć teoretycznych, a także ćwiczeń naziemnych w towarzystwie dwóch instruktorów. Kurs ten trwa zaledwie dwa dni, jest to zatem jedna z szybszych możliwości na odbycie skoku spadochronowego na własną rękę.

Spełnienie marzenia o lataniu nigdy nie było tak proste, jak teraz. Wybierz szkolenie, które najbardziej Cię zainteresowało, zostań pilotem lub skoczkiem spadochronowym i rozpocznij swoją przygodę życia w przestworzach!