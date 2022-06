Wskazania oraz przeciwwskazania do chirurgicznego leczenia otyłości

Operacje bariatryczne wykonuje się u osób od 18. do około 65. roku życia, są jednak określone przypadki, w których zabieg przeprowadzony może być też u pacjenta nastoletniego lub starszego niż górna granica wieku.

Do zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości kwalifikują się osoby, u których wskaźnik BMI wynosi 40 lub więcej, czyli chorujące na otyłość olbrzymią. Są one wykonywane również u pacjentów ze wskaźnikiem BMI przekraczającym 35, u których występuje zespół metaboliczny, do którego zaliczają się:

— nadciśnienie tętnicze

— cukrzyca

— choroby stawów spowodowane ich przeciążeniem

— zaburzenia gospodarki lipidowej

Do operacji kwalifikuje się również pacjentów z BMI od 30 do 34,9 i cukrzycą typu 2, jeśli pomimo leczenia utrzymuje się u nich stan hiperglikemii.

Istnieją też przeciwwskazania do operacji bariatrycznej. Należą do nich:

— przebyty niedawno zawał serca,

— ciężkie zaburzenia krzepnięcia,

— brak świadomej zgody na zabieg,

— niemożność samodzielnego codziennego funkcjonowania,

— niewydolność krążeniowo-oddechowa,

— aktywna choroba wrzodowa.

Przygotowanie do zabiegu bariatrycznego

Zabiegi bariatryczne zaliczają się do dużej chirurgii. Oznacza to, że pacjent przed operacją musi przejść proces przygotowawczy i zostać w szpitalu kilka dni na oddziale internistycznym w celu ocenienia jego zdolności do podejścia do zabiegu. W ciągu tego czasu wykonuje się szereg badań, które mają ocenić wydolność oddechową i sprawność układu krążenia. Przeprowadzane są też badania hormonalne w celu upewnienia się, że otyłość nie jest spowodowana zaburzeniami hormonalnymi takimi jak niedoczynność tarczycy. Bezpośrednio przed zabiegiem pacjent pozostaje pod opieką psychologów i dietetyków.

Rodzaje operacji bariatrycznych

Termin „chirurgiczne leczenie otyłości” zawiera w sobie kilka rodzajów operacji, które są indywidualnie dobierane do pacjenta. Możemy wyróżnić:

Opaskę żołądkową - zabieg polega na założeniu na żołądek silikonowej opaski, dzielącej narząd na dwie części. W pierwszej z powstałych komór mieści się mało jedzenia, co przekłada się na szybkie odczuwanie sytości. Po założeniu opaski powinna być przestrzegana specjalna dieta półpłynna, a osiągane wyniki leczenia to nawet minus 30 kilogramów w ciągu roku. Opaskę można zdjąć w dowolnym momencie. By-pass żołądkowy (gastric bypass) - operacja polegająca na zmodyfikowaniu przewodu pokarmowego tak, że górna część żołądka zostaje bezpośrednio połączona z dalszym odcinkiem jelita cienkiego, ograniczając jego pojemność. Dodatkowo enzymy trawiące z żołądka i dwunastnicy mieszają się z pokarmem dopiero w końcowym odcinku jelita cienkiego, co powoduje wyraźne zmniejszenie ilości wchłanianych kalorii. Balon żołądkowy - podczas operacji w żołądku zostaje umieszczony silikonowy worek wypełniony roztworem soli fizjologicznej. Balon uciska ściany żołądka, powodując uczucie sytości i skutkując zmniejszeniem objętości spożywanych pokarmów. Balon pozwala stracić nawet 20 kilogramów w pół roku i jest usuwany po czasie wyznaczonym przez chirurga bariatrę. Rękawowa resekcja żołądka - polega na wycięciu fragmentu żołądka, zostawiając jedynie część mogącą pomieścić 100-150 ml pokarmu. Zredukowane jest także wydzielanie hormonu powodującego łaknienie - greliny. Po rękawowhej resekcji żołądka kluczowe jest przestrzeganie diety – do końca życia można spożywać tylko rozdrobnione i znacznie mniejsze porcje niż przed zabiegiem.

Po każdej z wyżej wymienionych operacji należy stosować się do zaleceń dietetycznych oraz starać się zmienić tryb życia na bardziej aktywny w celu utrzymania rezultatów uzyskanych dzięki chirurgicznemu leczeniu otyłości.