Chłodzenie adiabatyczne - na czym polega i gdzie je zastosować?

Zbyt wysuszone powietrze w miejscu pracy przeszkadza nie tylko osobom zatrudnionym, ale także może skutkować m.in. pojawieniem się licznych wyładowań elektrostatycznych (ESD), spadkiem jakości wytwarzanych produktów, jak i większą ilością pyłów zawieszonych. W większości zakładów przemysłowych, ale nie tylko, stosowanie nawilżaczy powietrza nie jest więc wyłącznie wyborem, ale wręcz koniecznością!

Chłodzenie adiabatyczne - o co chodzi?

W większości zakładów przemysłowych zachodzą procesy, które skutkują pojawieniem się nadmiarowego ciepła, co z kolei prowadzi do spadku wilgotności powietrza. Na szczęście istnieją sposoby na regulowanie tego stanu i doprowadzenie poziomu wilgotności w pomieszczeniach do optymalnego poziomu. Świetnym rozwiązaniem jest między innymi właśnie wspomniane już chłodzenie adiabatyczne. Cały proces polega na dostarczeniu i odparowaniu pary wodnej do otaczającego powietrza poprzez specjalny nawilżacz. Odprowadzenie wody do otoczenia może ograniczyć lub wręcz wyeliminować wszelkie negatywne konsekwencje zbyt małej wilgotności. Ma to szczególne znaczenie w okresie grzewczym, a więc w zimie, choć oczywiście o właściwy poziom zawilgocenia warto dbać przez cały rok.

Nawilżacze powietrza - jakie wybrać?

Urządzenie powinno być dobrane na podstawie dokładnej analizy całego otoczenia. Najważniejsze się bowiem osiągnięcie jak najwyższej wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów do niezbędnego minimum. Najlepszym wyjściem jest zwrócenie się do zaufanych i cenionych firm, które posiadają odpowiednie doświadczenie w tym zakresie i są w stanie świadczyć pomoc na każdym etapie wdrażania systemu. Mowa tutaj na przykład o firmie Airtec, która oferuje bezpłatne wsparcie swoich ekspertów i wykonanie przez nich rzetelnej oceny projektu. Pod uwagę bierze się przede wszystkim wielkość oraz pomieszczeń, stan techniczny instalacji wentylacyjnej i ogólne warunki, jakie panują w danym obiekcie. Na tej podstawie przygotowuje się specyfikację i wytyczne, a przede wszystkim wybiera rodzaj instalacji. Do najpopularniejszych należą nawilżacze do montażu w pomieszczeniach albo w systemie wentylacyjnym,

Dlaczego warto stosować nawilżacze powietrza?

Stosowanie specjalnej instalacji, dzięki której można zachować optymalne zawilgocenie w pomieszczeniach firmowych to podstawa, jeśli chce się myśleć o zdrowiu, bezpieczeństwie i produktywności samych pracowników, ale również maszyn. Najlepiej zlecić tę kwestię profesjonalistom, którzy doradzą, jakie dokładnie rozwiązanie wybrać i wskażą, na co zwrócić uwagę na późniejszych etapach. Korzystanie z nawilżaczy powietrza w magazynach, halach produkcyjnych, ale również obiektach biurowych jest bardzo dobrą inwestycją, która zwróci się w dłuższej perspektywie z nawiązką!