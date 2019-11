Chroń dane osobowe w systemie CRM

Ochrona danych osobowych RODO to rozporządzenie, które obowiązuje w Polsce i całej Europie już od dłuższego czasu. Wszystkie firmy muszą dostosować się do nowych przepisów, które dokładnie określają, jak powinno się przetwarzać i zarządzać danymi osobowymi klientów, pracowników czy partnerów biznesowych. Głównym celem powyższych zmian jest to by jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo przechowywania danych wrażliwych i zasady ich udostępniania. Jeśli nasza firma nie zastosuje się do tych przepisów, możemy niestety narazić się na stosunkowo duże kary finansowe. Stanowi to dla wielu firm bardzo ważny argument przemawiający za tym by zdecydować się na wdrożenie a następnie intensywne wykorzystywanie systemów CRM. Oferują one bowiem wiele mechanizmów wspierających zarządzanie danymi zgodnie z nowymi wytycznymi.

Jak CRM wspiera zgodność z przepisami RODO ?

Sprawny i rozbudowany model uprawnień użytkowników w systemie CRM gwarantuję pełną kontrole nad tym kto i do jakich informacji ma dostęp. Jeśli więc firma decyduje się na zapisywanie wszystkich danych w programie CRM minimalizuje ryzyko wycieku danych o Klientach. Często spotykana sytuacja poprzedzająca moment inwestycji w tego typu rozwiązanie, w której to dane umieszczane są w przypadkowych plikach, na wielu różnych stanowiskach pracy wręcz prowokuje sytuację utraty kontroli nad tymi danymi.

To nie wszystko, ponieważ CRM pozwala także na zapisywanie wszystkich zdarzeń systemowych. Łatwo można więc dowiedzieć się, kto z naszych pracowników i jakie zmiany wprowadzał w zadanym okresie czasu. To bardzo ważne gdyż nasi Klienci mają prawo zażądać od nas udzielenia informacji dotyczących tego kto i do jakich dokładnie danych z nimi związanych miał dostęp.

Podczas pracy zdalnej w Internecie istotne staje się dodatkowo takie przesyłanie danych by osoby postronne nie mogły ich przechwycić. Uznane programy CRM oferujące pracę online dbają o to by wymieniane informacje były specjalnie szyfrowane. A wszystko to dzięki zastosowaniu protokołu SSL, który to większość użytkowników zna choćby z aplikacji bankowych. Takie zabezpieczenie danych firmowych to priorytet w XXI wieku.

By jeszcze bardziej podnieść bezpieczeństwo danych aplikacje CRM umożliwiają często mechanizm wymuszania zmiany hasła użytkownika co pewien interwał czasu. Dodatkowo podczas wprowadzenia nowego hasła system dba o to by było ono wystarczająco skomplikowane. Bardziej rozbudowane systemy mogą nawet przechowywać zakodowaną historię haseł. Dzięki temu mamy gwarancję, iż hasła użytkowników systemu będą unikatowe w czasie. Aplikacja CRM stosuje także czasowe blokady kont w sytuacji kilkukrotnej, nieudanej próby podania poprawnego hasła. Ponowne użytkowanie konta możliwe jest dopiero po zadanym przez administratora systemu czasie.

Niezależnie od wielkości firmy należy więc pamiętać, iż bez odpowiedniego oprogramowania do formalnego zapisywania danych o naszych Klientach zarządzanie nimi zgodnie z wytycznymi RODO często będzie po prostu niemożliwe.

