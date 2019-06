Co można znaleźć w historii pojazdu?

Cuda z licznikami

Teoretycznie obowiązek rejestrowania przebiegu przy każdym przeglądzie powinien zapobiegać nadużyciom. W praktyce nic nie stoi na przeszkodzie, by późniejszy wpis informował o niższym przebiegu niż poprzedni. To niezgodne z fizyką, ale zgodne z prawem. Owszem, zdarza się, że licznik „zwariuje” w czasie diagnostyki, ale to pojedyncze przypadki. Za to w historii pojazdu często znajdują się ślady nawet kilkukrotnej „korekty” związanej z przekroczeniem magicznej linii zmiany przebiegu na Odrze. Historia pojazdu pozwala wykryć sporą część takich oszustw i nawet jeśli „korekta” licznika nie jest wystarczającym argumentem, by ofertę od razu odrzucić, to na pewno jest cenną wskazówką, którą można wykorzystać przy planowaniu oględzin i ustalaniu finalnej ceny auta. Co ważne – takie sprawdzenie ma sens nie tylko w przypadku pojazdów sprowadzanych. Te, które już jakiś czas jeżdżą po polskich drogach też miewają podobne przygody.

Bezwypadkowy, ale mocno kolizyjny

Historia pojazdu na carVertical czy w innym podobnym serwisie może ujawnić kolizyjną przeszłość pojazdu. Znów – samochody, które brały udział w kolizjach czy wypadkach, niekoniecznie nie są warte uwagi. Zdecydowanie jednak, jeśli ogłoszenie mówi o „niebitym” samochodzie, a w historii są zdjęcia z paru różnych zdarzeń drogowych, to należy zwiększyć czujność i zupełnie inaczej podchodzić do oględzin. W zależności od tego, jak duże były uszkodzenia, można albo negocjować cenę, albo zrezygnować z zakupu – to zależy od przyjętych założeń. W tym przypadku jednak najcenniejsza informacja, jaka wypływa z analizy historii samochodu to nie ta, która bezpośrednio dotyczy stanu pojazdu z przeszłości, tylko ujawnienie nieszczerości sprzedającego. Raczej nie ma co wierzyć w zapewnienia, że to wszystko wina wcześniejszych właścicieli.

Akcje serwisowe się zdarzają

Każdy producent aut ma w swojej historii takie modele, o których chciałby jak najszybciej zapomnieć. Każdy ma też takie, które generalnie są niezłe, ale pewna partia miała jakiś feler: pękające zaciski hamulców, silniki z wadami fabrycznymi, rozklejające się węże od spryskiwaczy – cokolwiek. Normalną procedurą jest wtedy ogłaszanie akcji serwisowych: posiadacze samochodów są proszeni o wizytę u dealera, gdzie wadliwe elementy poddaje się diagnostyce, reperacji albo wymianie w zależności od charakteru znalezionych problemów. Takie zdarzenia praktycznie zawsze będą odnotowane w rejestrze ASO. Nie każdy serwis generujący historię pojazdu ma do niego dostęp, ale warto wybrać taką usługę, która ujawni podobne problemy. Podobnie jak w dwóch wcześniejszych przypadkach – to, że dany egzemplarz musiał zostać poprawiony przez producenta, nie znaczy, że jest w jakiś sposób gorszy. Jeśli jednak miał być naprawiany w ramach akcji serwisowej, ale do warsztatu nie dotarł, to znów trzeba będzie nieco inaczej poprowadzić oględziny.

Przestępstwo cięższego kalibru

Dziś już kradzione auta trafiają na rynek w całości stosunkowo rzadko, ale nie znaczy to, że nie trafiają wcale. Podstawowym elementem każdej historii pojazdu jest weryfikacja danych policyjnych i to nie z jednego kraju, tylko z kilku (nie ma żadnej spójnej bazy o zasięgu europejskim, o światowej nie wspominając). Wciąż zdarza się, że niektóre oferty dotyczą aut, których właściciele po prostu któregoś ranka zauważyli, że ktoś im opróżnił garaż. W tym przypadku reakcja może być tylko jedna – rezygnacja z zakupu i zgłoszenie problemu odpowiednim władzom. Takie sytuacje nie zdarzają się często, ale cena kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych za wykrycie tak poważnego problemu jeszcze przed zakupem jest zdecydowanie niewygórowana. Warto za to zapłacić i mieć pewność, że po kupiony samochód któregoś dnia nie upomni się poprzedni właściciel.