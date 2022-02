Co można zrobić z mikrocementu?

Zestaw mikrocementu – co potrzebujesz, by go zastosować?

Mikrocement to specjalna mieszanka, która pozwala na efektywne i jednocześnie efektowne wykończenie powierzchni ścian i posadzek. Tworzy on niesamowitą strukturę, a jednocześnie dzięki zastosowaniu różnego rodzaju pigmentów lub żywic barwnych daje niesamowity efekt kolorystyczny. Jednak aby uzyskać idealny efekt, potrzebujesz zestaw mikrocementu oraz dodatków, które pozwolą na jego poprawne położenie. Wpierw powierzchnię należy przygotować. Trzeba ją po pierwsze oczyścić ze wszelkich pyłów i luźnych elementów oraz odtłuścić. Następnie pokrywa się ją specjalnym gruntem penetrującym, który zapewni jej równią chłonność. W przypadku różnych powierzchni zaleca się różnego rodzaju podkłady, dlatego przed zakupem upewnij się, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Na tak przygotowane podłoże nakłada się cienką warstwę bazy, która zapewni idealną przyczepność. Na gotową ścianę lub podłogę nakłada się mikrocement wymieszany w odpowiedniej proporcji z wodą. Gotową mieszankę należy nanieść na powierzchnię zgodnie z instrukcją. Całość po pełnym wyschnięciu zabezpiecza się podkładem oraz lakierem. To od decyduje czy powierzchnia pozostanie matowa, czy stanie się błyszcząca.

Mikrocement – do czego stosować?

Specjalne mieszanki mikrocementu nadają się na wykończenie zarówno ścian, jak i posadzek. Nawet wtedy, gdy zamierzasz zastosować ogrzewanie podłogowe. Szeroka gama kolorystyczna oraz ciekawy efekt, który można osiągnąć, pozwala na artystyczne wykończenie wnętrz. Gdzie najlepiej sprawdza się mikrocement? W pomieszczeniach, które mają być wykończone w stylu industrialnym, nowoczesnym, minimalistycznym, ale także eklektycznym. Dzięki swojemu dekoracyjnemu wyglądowi oraz możliwościom jego łatwego zabarwienia pozwala na tworzenie niesamowitych struktur jak, chociażby efektu marmuru. Jego wysoka wytrzymałość pozwala także na stosowanie go nie tylko w domach i mieszkaniach, ale także w budynkach publicznych. Co więcej, sam mikrocement jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości. Aby zachować go w idealnym stanie, należy co jakiś czas usuwać z niego nagromadzone zabrudzenia czy to poprzez zamiatanie, czy w przypadku ścian przecieranie miękką ściereczką. W przypadku podłóg i ewentualnych plam zaleca się przemycie powierzchni wodą z odrobiną delikatnego środka czyszczącego lub dedykowanego środka do pielęgnacji powierzchni mikrocementowych.

Mikrocement – cena i koszty

Coraz popularniejsze rozwiązanie, jakim jest mikrocement, nasuwa także pytanie o koszty jego stosowania. Dlatego też coraz częściej pojawiają się różne pytania o mikrocement. Cena tego rozwiązania zależy od systemu, w jakim będzie on położony. Według danych ze strony e-concreto pełen zestaw mikrocementu na posadzkę kosztuje niewiele ponad 1000 zł, a ilość pozwala na wykończenie 15 mkw. Co daje nam koszt położenia mikrocementu w granicy 70 zł/mkw. W przypadku ścian zestaw kosztuje nieco ponad 800 zł, co pozwala obniżyć koszt położenia mikrocementu do 55 zł/mkw