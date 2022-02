Dlaczego Allegro, a nie własny sklep?

Allegro to najpopularniejsza platforma e-commerce w Polsce i jedna z dziesięciu największych na świecie! Każdego dnia odwiedzają ją miliony osób, miesięcznie średnia realnych użytkowników wynosi prawie 20 mln! Jak widzisz, możliwości dotarcia ze swoją ofertą na Allegro są ogromne.

Co więcej, platforma sprzedażowa oferuje wiele rozwiązań i narzędzi, które znacznie ułatwiają obsługę klientów. Nie musisz martwić się bezpieczeństwem transakcji ani problemami dotyczącymi logistyki. Infrastruktura Allegro umożliwia szybką i sprawną realizację zamówień oraz dokonywanie zwrotów bez obciążania sprzedających.

Ponadto założenie konta Allegro generuje znacznie mniejsze koszty niż stworzenie własnego sklepu internetowego. Serwis oferuje początkującym sprzedawcom pakiet startowy, które obejmuje niższe prowizje i możliwość darmowego promowania nawet kilkuset ofert. Dzięki temu możesz sprzedawać swoje produkty w niższej cenie!

Pamiętaj, że aby osiągnąć sukces w e-handlu musisz uwzględnić oczekiwania i potrzeby kupujących. We wspomnianym już raporcie (Gemius), na pytanie, co skłoniłoby ich do częstszego kupowania online, internauci odpowiedzieli: że niskie koszty dostawy (56% odpowiedzi), niższe ceny niż w sklepach stacjonarnych (53%), różne formy dostawy (21%) oraz bezpieczne płatności (18%). Wszystko to jesteś w stanie zaoferować, zakładając konto na Allegro!

Jak widzisz, sprzedaż za pośrednictwem platformy e-commerce może przynieść znacznie większe korzyści niż prowadzenie własnego sklepu internetowego, i to przy znacznie mniejszych kosztach – zarówno pod względem czasu, jak i pieniędzy. Jedynymi obowiązkami, którymi musisz zająć się na Allegro są: wystawienie produktów na sprzedaż, szybka obsługa zamówień, dbałość o dobre doświadczenia użytkownika oraz promowanie swoich ofert.

Co najlepiej sprzedaje się na Allegro?

Jeśli nie jesteś producentem, nie masz swojej własnej marki i wciąż zastanawiasz się, co sprzedawać – zrób małe badanie rynku. Przeprowadź analizę aktualnych trendów oraz działań konkurencji. Możesz sprawdzić, co najlepiej sprzedaje się na Allegro za pomocą specjalistycznych narzędzi, np. z Google Trends. To serwis, który udostępnia informacje na temat liczby zapytań kierowanych do wyszukiwarki Google. Dzięki niemu, możesz za darmo dowiedzieć się, jakie są obecnie trendy i czego szukają internauci.

Bazując na wynikach naszej własnej analizy, możemy podpowiedzieć, że istnieje kilka kategorii produktów, które cieszą się niezmiennym zainteresowaniem kupujących, należą do nich: odzież i obuwie, kosmetyki i perfumy, mała elektronika oraz produkty sezonowe.

Odzież, obuwie i dodatki

To jedne z najczęściej kupowanych produktów na Allegro. Jednak decydując się na sprzedaż tego rodzaju asortymentu, musisz uwzględnić ryzyko częstych zwrotów. Z tego względu obowiązki związane z logistyką sklepu warto przekazać zewnętrznej firmie, która zajmie się magazynowanie towarów oraz kompleksową obsługą zwrotów i wymian. Jeśli chcesz sprzedawać odzież i ubrania postaraj się konkurować ceną lub oryginalnością asortymentu. Sprzedawaj produkty, których nie można dostać nigdzie indziej.

Kosmetyki i perfumy

To rodzaj asortymentu, który kupowany jest z dużą częstotliwością. Jeśli zaskarbisz sobie serca klientów, możesz liczyć na to, że będą składać zamówienia w miarę regularnie. Żeby jednak wyróżnić się spośród konkurencji, musisz zaoferować atrakcyjne ceny lub niebanalny asortyment np. ciężko dostępne kosmetyki o naturalnym składzie, których na próżno szukać w zwykłych drogeriach.

Produkty sezonowe

Świąteczne ozdoby, znicze i urodzinowe akcesoria sprzedają się na Allegro nader dobrze. Produkty te są dość ciężko dostępne w stacjonarnych sklepach, a jeśli już są to w dość wysokich cenach. Poza tym, użytkownikom znacznie łatwiej skompletować ozdoby, korzystając z serwisu niż kupując stacjonarnie. Po pierwsze, mają więcej czasu do namysłu, a po drugie transport tak wielu produktów jest o wiele wygodniejszy. Jeśli chcesz sprzedawać tego typu asortyment, dobrze żebyś wspierał swoje działania płatną promocją np. reklamami graficznymi odwołującym się do aktualnych okazji typu Dzień Matki, Dzień Babci czy walentynki.

Szukając pomysłu na sprzedaż, warto skorzystać również ze wspomnianego już raportu Gemius. Wynika z niego, że Internauci najczęściej dokonują zakupu: odzieży, akcesoriów i dodatków (72% odpowiedzi), obuwia (61%), kosmetyków i perfum (57%). Jak widzisz, wyniki pokrywają się z naszą analizą Allegro.

Jak pokonać konkurencję?

Decydując się na sprzedaż wymienionych wyżej produktów, masz szansę osiągnąć wysokie zyski na Allegro. Przeszkodą może okazać się jednak duża konkurencja. Dlatego musisz zadbać o to, żeby twoje oferty cieszyły się dużą trafnością. Aby zwiększyć ruch na swoich aukcjach, zainwestuj w płatną promocję za pomocą wyróżnień i reklam Allegro Ads. Pamiętaj jednak, że wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania nie gwarantują wzrostu konwersji. Jeśli twoje oferty będą niskiej jakości np. będą zawierały zdublowane opisy lub kiepskiej jakości zdjęcia, klienci szybko opuszczą aukcję i nie sfinalizują transakcji. Sprzedaż na Allegro to suma wielu różnych czynników. Dlatego jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz zadbać o nie wszystkie.