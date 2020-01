Co podarować ukochanej na Walentynki? Podaruj wrażenia!

Walentynki już blisko! Choć ostatnimi czasy spotykają się z krytycznymi uwagami, w których zarzuca się im komercjalizm, to jednak nie powinniśmy zapominać, za co tak naprawdę należy cenić to święto. Kochamy co prawda bez okazji, ale Walentynki to dzień, w którym chcemy dzielić się miłością z drugą osobą ze zdwojoną siłą. Uczucia można okazywać na różne sposoby. W Walentynki czynimy to nie tylko poprzez słowa i gesty, ale także wręczając sobie prezenty. Szukasz ciekawego pomysłu na Walentynkowy prezent dla kobiety? Koniecznie zapoznaj się z naszymi propozycjami, które sprawią, że Twoja dziewczyna już zawsze będzie ciepło wspominać Walentynki.

Skąd się wzięły Walentynki?

Początki Walentynek sięgają aż do czasów starożytnego Rzymu, kiedy to świętowano wigilię Luperkaliów. To święto ku czci Fauna, bożka płodności, podczas którego w ramach losowania kobiety łączyły się w pary z mężczyznami i miały obowiązek wspólnie obchodzić uroczystość. Chwile spędzone w przypadkowym towarzystwie mogły okazać się początkiem rodzącego się uczucia. Wraz ze zmieniającymi się na przestrzeni wieków władzą i religią zaprzestano celebrowania pierwowzoru dzisiejszych Walentynek. Wróciły one dopiero w II wieku naszej ery za sprawą św. Walentego.

Patron Walentynek

Święty Walenty to postać, wokół której narosło mnóstwo legend i przesądów. Uhonorowany niegdyś przez Kościół katolicki za swe zasługi, w 1969 roku został usunięty z kalendarza kościelnego z powodu zbyt niejasnych losów i pochodzenia. Z pewnością przyczynił się do tego fakt, że w historii Kościoła zapisało się ośmiu Walentych, spośród których aż trzech obchodzi swoje święto 14 lutego. Niektóre z podań głoszą, że Walenty posiadał moc uzdrawiania chorych. Wyleczył córkę jednego z dostojników cesarza Klaudiusza, który poruszony tym cudem zdecydował się wraz z rodziną przejść na chrześcijaństwo. Rozzłoszczony tym faktem cesarz skazał Walentego na śmierć. Według innej legendy Walenty był zwykłym chłopakiem, który wspierał chrześcijan w chwilach utrapienia, za co poniósł śmierć. W oczekiwaniu na karę napisał list do swojej ukochanej, który zakończył słowami „Twój Walenty”. Jego miłosne pożegnanie uważa się za pierwszą Walentynkę. Św. Walenty utożsamiany jest najczęściej z postacią biskupa rzymskiego żyjącego w II wieku naszej ery. Propagował miłość bez względu na wyznanie i pochodzenie wybranków. Wbrew woli cesarza potajemnie udzielał ślubów legionistom. Według legendy przypieczętowany w jego obliczu sakrament miał gwarantować szczęcie w miłości i małżeństwie. Podobnie jak jego poprzednicy, Walenty został skazany na śmierć męczeńską, którą poniósł 14 lutego, stając się patronem święta zakochanych.

Walentynki na świecie

Walentynki cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. W naszym kraju ich atmosfera udziela się równie mocno. Mężczyźni wręczają kobietom najczęściej kwiaty i czekoladki, a panie nie pozostają im dłużne i również odwdzięczają się upominkiem. Najważniejszym akcentem tego dnia jest jednak obecność drugiej osoby – ciepłe wyznanie i wspólne spędzenie święta. Niektóre kraje mają jednak swoje walentynkowe zwyczaje. We Francji zakochani obdarowują się bukietami kwiatów i zaproszeniami do teatru. W Czechach pary tłumnie gromadzą się na Moście Karola, gdzie zawieszają kłódki ze swoimi inicjałami, symbolizujące ich miłość, wierność i oddanie. W USA z okazji Walentynek obdarowuje się wszystkie osoby, które darzy się sympatią, najczęściej czekoladkami i kwiatami. Z kolei w Japonii w Walentynki obdarowuje się wyłącznie mężczyzn, którzy odwdzięczają się swoim wybrankom miesiąc później w tak zwany Biały Dzień.

Prezent na Walentynki dla kobiety

Kwiaty i czekoladki to upominki, których Twoja żona lub dziewczyna z pewnością się spodziewa. Jeśli podobnie jak my, uważasz, że Walentynki zasługują na szczególną oprawę, podaruj jej coś, co wywoła u niej miłe zaskoczenie. Zdaj się na nasze propozycje prezentów w formie przeżyć, dzięki którym każda okazja staje się niezapomniana!

Kreatywna

Prezent na Walentynki dla kreatywnej dziewczyny z pewnością musi zawierać element zaskoczenia. Kreatywna dusza potrzebuje czegoś, co da ujście jej niezliczonym pomysłom i inspiracjom. W serwisie Prezentmarzeń znajdziesz wiele oryginalnych prezentów, które idealnie sprawdzą się na Walentynki – warsztaty serowarskie, witrażowe, florystyczne, ceramiczne, szycia i wiele innych. Wybierz te, które najlepiej pasują do osobowości Twojej żony lub dziewczyny.

Aktywna

Jeśli Twoja ukochana to typ aktywnej kobiety, w Walentynki postaw na coś, co pozwoli jej spędzać czas w ulubiony sposób, czym sprawisz jej ogromną przyjemność. W naszej ofercie znajdziesz mnóstwo prezentów, które wpisują się w aktywny tryb życia. Od indywidualnych lekcji po zaawansowane kursy różnych sportów. Nurkowanie, strzelanie, nornic walking, trening personalny, trening EMS, squash, tenis, aikido, jazda konna – co wybierzesz na prezent walentynkowy właśnie dla niej?

Kochająca piękno i relaks

Kobieta, która ceni sobie profesjonalną pielęgnację i uwielbia o siebie dbać na pewno ucieszy się z zaproszenia do SPA. W ofercie posiadamy klasyczne vouchery, które pozwolą samodzielnie wybrać zabieg w salonie, jak również szereg innych rytuałów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych. Jeśli Twoja żona lub dziewczyna jest miłośniczką SPA, jednak regularnie korzysta z masaży i innych zabiegów, spróbuj zaskoczyć ją w Walentynki oryginalnym prezentem wpisującym się w tę kategorię, jak nauka makijażu, projekt własnej szminki lub floating.

Nieustraszona

Prezent na Walentynki dla dziewczyny, która nie boi się wyzwań i adrenaliny? W Prezentmarzeń na pewno nie zabraknie Ci pomysłów na to, jak zafundować jej niezapomniane wrażenia. Jazdy sportowymi i terenowymi autami, loty widokowe, skoki ze spadochronem, skoki z wieży i na bungee, ekstremalne sporty wodne – adrenalina gwarantowana! Wyobrażasz już sobie jej radość, kiedy rozpakowuje swój walentynkowy prezent? My tak!

Na zakończenie

Z okazji Walentynek pragniemy złożyć Wam najlepsze życzenia! By ten dzień miał dla Was niesamowitą magię, by był motywacją i dodał odwagi w wyznawaniu swoich uczuć, by łączył bliskich sobie ludzi i był pełen miłości. Liczymy na to, że dzięki powyższym wskazówkom, prezent na Walentynki dla dziewczyny lub żony nie sprawi Wam już dylematu, a na ukochanej sprawi ogromne wrażenie.

Więcej nietypowych i ekstremalnych pomysłów na Walentynki znajdzie na: https://prezentmarzen.com/pomysl-na-walentynki/

