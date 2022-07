Co powinna zawierać strona www dla restauracji?

Wygląd i użyteczność

Wygląd dopasowany do marki i charakteru Twojej restauracji

Wygląd twojej strony internetowej dla restauracji powinien być estetyczny i dopasowany do twojej restauracji oraz odzwierciedlić jej atmosferę i ducha. Potencjalny klienta już na pierwszy rzut oka ma wiedzieć czym wyróżnia się twój lokal. I jaka panuje w nim atmosfera.

Piękny projekt graficzny

Projekt graficzny strony musi być dopasowany do stylu restauracji i zachwycać klientów swoim wyglądem jednocześnie nie przytłaczając.

Prostota, przejrzystość i logiczny układ

Badanie informują, że klient w czasie pierwszych kilku chwil decyduje czy pozostać na stronie. Im strona jest prostsza i i bardziej przejrzysta jest szansa, że klient zostanie na niej dłużej i przykuje jego uwagę. Zbyt wiele podstron i niepotrzebna grafika spowalniają działanie strony i utrudniają znalezienie tego, co potrzebne. Im więcej czasu trwa ładowanie strony tym większa szansa, że klient zniechęci się i opuści stronę nie znajdując tego, co chciał, a Ty stracisz szansę na zysk

Wezwanie do działania (Call to action)

Każda witryna internetowa powinna mieć wezwanie do działania. W przypadku restauracji powinno to być „”Zamów online”, „Zadzwoń i zamów” gdy posiadamy opcję dowozu. Jeśli nie ma dowozu, to dobrym wezwaniem do działania jest „Odwiedź nas”, „Spróbuj sam”. Tworząc stronę www należy określić, co chcesz aby klient wykonał odwiedzając twoją witrynę.

Użyteczność (usability)

Jest to strona na której klient może poruszać się bez przeszkód. Na to składają się wszystkie opisane poniżej cechy. Dobra użyteczność powoduje, że strona jest intuicyjna, prosta w obsłudze i zrozumiała nawet dla dziecka. Dzięki temu klienci wiedzą gdzie kliknąć aby zamówić posiłek lub sprawdzić menu.

Techniczne

Media

Według danych w Polsce z internetu korzysta 67% obywateli, a liczba ta rośnie. Z tym rośnie ilość urządzeń z dostępem do sieci. Dzisiaj jest to 56,5mln, a większość z nich ma dostęp do internetu. Dlatego dostosowanie strony internetowej do urządzeń mobilnych jest takie ważne i ma kluczowe znaczenie.

SEO friendly

Strona www, która jest nisko z wyszukiwaniach w Google ma marne szanse do dotarcia do klienta, dlatego warto aby witryna była SEO friendly czyli:

powinna być responsywna,

posiadać szablon, który szybko się wczytuje,

współpracować z popularnymi wtyczkami do social media i SEO,

posiadać przyjazny adres,

mieć menu w HTML,

używać znaczników ALT.

Łatwa edycja

Tworząc stronę warto zadbać o posiadanie prostego w obsłudze CMS-a czyli panelu do edycji treści zamieszczanych na stronie. To pozwala w prosty sposób modyfikować i dodawać treści na stronę www. Do tego nie będziesz potrzebował specjalistycznej wiedzy i zatrudniania informatyka w celu dokonania najprostszej zmiany.

Szybkość działania i bezawaryjność

Krótki czas załadowania się strony od razu nie zniechęci klienta do odwiedzania, a bezawaryjność sprawi, że strona będzie cały czas dostępna dla Klientów.

Dostęp do statystyk

Najprostszym narzędziem do statystyk jest Google Analitics. Podłączenie tego narzędzia jest naprawdę banalnie proste. Dzięki niemu można zbierać informacje takie jak ilość odwiedzin witryny, konwersji odwiedzin na zamówienie przez internet.

Treści

Intuicyjna nawigacja

Na stronach ww restauracji wystarczy tylko kilka zakładek takich jak O nas, Kontakt, Menu, Galeria i Dostawa. Dobry podział całej treści z pewnością ułatwi klientowi znalezienie tego czego szuka.

Podstawowe informacje o lokalu

Jeśli twoja strona będzie posiadała wyżej wymienione zakładki, to jesteś na dobrej drodze. Należy pamiętać aby w zakładkach umieścić kluczowe informacje. W przypadku restauracji są to:

adres,

telefon,

email,

godziny pracy,]

rodzaj płatności,

czy są dowozy,

czy jest zamawianie online,

koszty i obszar dowozów,

linki do profili społecznościowych.

Bardzo często spotykane są strony bez tych informacji lub tak umieszczonych, że są trudne do znalezienia, co zniechęca klientów.

Dodatkowe informacje o lokalu

Warto na stronie www umieścić dodatkowe informacje takie jak:

czy jest osobne menu dla dziecka,

informacje o parkingu,

czy jest w lokalu internet,

informacje o możliwości organizowania imprez.

Zawsze widoczny numer telefonu i informacja o dowozach

Najważniejsze w restauracji jest numer telefonu i informacja o dowozach i zamówieniach przez telefon lub online. Te informacje najbardziej interesują osobę, która chce coś zamówić lub umówić stolik. Dlatego warto zadbać aby te informacje były w najważniejszym miejscu bardzo widoczne dla klienta. Doskonałym rozwiązaniem jest umieszczenie tych wszystkich informacji w zakładce „Kontakt”.

Zdjęcia jedzenia i lokalu.

Witryna nie powinna zachęcać tylko przejrzystością prezentowanej treści, ale również apetycznymi zdjęciami potraw i fotografiami samej restauracji. Fotografie to najważniejszy element, który prezentuje twoją restaurację, dlatego warto zainwestować w wysokiej jakości zdjęcia. Zdjęcia powinny być praktycznie wszędzie. Znajdować się mogą na stronie głównej, w menu oraz osobnej zakładce z na przykład „Galerią”. Klienci powinni mieć chęć zamówić potrawę lub odwiedzić lokal patrząc tylko na fotografie.

Zdjęcia w menu

W zakładce menu powinny znaleźć się zdjęcia i krótki opis potrawy oraz cena, dzięki temu klient będzie wiedział, co zamawia.

Filmy na stronie

Jest to ekstrawagancja, ale bardzo korzystna, dzięki filmikowi klienci będą mogli zobaczyć jak wygląda lokal i określić jego wielkość i rozkład.

Opinie klientów

Dzięki opinią zyskujesz wiarygodność restauracji i pełen profesjonalizm. Opinie można wyeksponować na kilka sposobów. Na przykład można umieścić w komentarzach na stronie głównej. Aby wyglądały realnie i wzbudzały zaufanie dobrze abyś zdobył je z danymi. Pamiętaj, że oszustwo ma krótkie nogi, a fałszywe opinie mogą zrazić klientów na długi czas.

Formularz zapisu na newsletter

Regularnie tworzony newsletter jest nadal najskuteczniejszym działaniem marketingowym. Jak posiadasz duża bazę emaili to możesz szybko dotrzeć do dużej grupy klientów informując ich o zmianach w menu i promocjach. Dlatego należy umożliwić zapisywanie się na newsletter.

Uzupełnione treści

Często spotyka się strony w których zakładka „O nas” jest pusta. Stwarza do wrażenie jakby lokal się zamykał lub lekceważył klientów. Z pewnością nie chciałbyś przyjść do takiej restauracji.

Aktualna

Gorsze od niewypełnionych są treści nieaktualne, które mogą wprowadzić klienta w błąd. Strona jest odwiedzana tylko wtedy kiedy jest aktualna, a dodawane treści zaskakują i przyciągają uwagę klientów.

Poszczególne zakładki

Zakładka „Strona główna”

Jest to pierwsza strona strony, którą klient widzi i którą trzeba przykuć uwagę. Na stronie głównej powinny się znaleźć:

baner zawierający informacje o aktualnych promocjach,

logo restauracji,

widoczne i czytelne menu z zakładkami,

informacje o możliwościach składania zamówień,

odnośnik do social medii.

Zakładka „Menu”

Ta zakładka to główny cel wizyt klientów i to właśnie tutaj spędzają większość czasu. Dlatego najważniejszymi elementami są:

logiczne posegregowanie menu,

informacje o sposobie złożenia zamówienia,

czytelna opcja serwowanych potraw wraz z zdjęciem, opisem i ceną.

Zakładka „Kontakt”

Jeśli na twojej stronie nie ma systemu zamówień, to zakładka kontakt będzie najważniejsza chcąc złożyć zamówienie lub zarezerwować stolik, dlatego informacje w zakładce muszą być przede wszystkim aktualne i dokładne. Dla zamawiającego ważne są;

godziny otwarcia,

numer telefonu,

dokładny adres.

Zakładka „O nas”.

Tu informujemy o tym u kogo składa się zamówienie. Jakim dysponujemy doświadczeniem, od jak dawna działamy, co jest dla nas najważniejsze i co oferujemy. To właśnie zakładka „O nas” powinna zawierać te informacje.

Zakładka „Dostawa”

Takie zakładki pojawiają się coraz częściej w restauracjach, które przyjmują zamówienia przez telefon. Częściej umieszcza się w formularzu zamówień online wraz z informacją o przewidywanym czasie i koszcie dostawy.

Zakładka „Galeria”

W tej zakładce klient będzie szukał zdjęć lokalu, dlatego warto odpowiednio posegregować i co jakiś czas uaktualniać.

Zakładka „Promocje”

Tej zakładki nie potrzebuje się zawsze. Informacje o promocjach można umieścić na stronie głównej na banerze lub w menu. Jeśli już masz tą zakładkę, to zadbaj aby promocje były pokazane w postaci atrakcyjnych grafik. Zwiększy to zainteresowanie promocjami i sprawi, ze będą one bardziej czytelne.

Inne zakładki

Dobrym pomysłem na umieszczenie innych treści jest stworzenie oddzielnej zakładki. Przykładem takiej zakładki mogą być eventy. W tej zakładce pojawią się informacje o wszystkich wydarzeniach organizowanych w lokalu.

Podsumowanie

Zastosowanie tych wszystkich cech dla osoby nie będącej twórcą stron www może być trudne, dlatego takie zadanie warto powierzyć profesjonalistom. Super strona z pewnością zwróci się większą liczbą klientów i zamówień. Zadowolenie klientów z prostej obsługi, przejrzystej i intuicyjnej strony www będzie nieocenione.