Co to jest druk offsetowy UV?

Druk offsetowy

Druk offsetowy to technika druku płaskiego, która polega na przenoszeniu obrazu z płaskiej formy drukowej, z tzw. płyty na podłoże drukowe. Obraz z płyty jest przenoszony na odpowiedni cylinder i dalej trafia na papier. Proces ten sprawia, że otrzymywane wydruki są wysokiej jakości, a jeśli dodatkowo chce się uzyskać dużą ilość wydruku, to jednostkowo taki wydruk będzie najtańszy. Przy małym nakładzie najbardziej opłacalny jest wydruk cyfrowy, ale jakość wydruku będzie wtedy zdecydowanie niższa.



Druk UV - jakość, trwałość i wyrazistość

Metoda druku UV to jedna z najnowocześniejszych technologii wydruku. Zazwyczaj jest kojarzony z wysoką, wręcz “fotograficzną” jakością końcową i pozwala na drukowanie na każdym podłożu czy materiale. Dodatkowo, dzięki falom ultrafioletowym, materiał staje się bardzo odporny na blaknięcie kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne. Taki druk sprawdzi się idealnie w przypadku w przypadku billboardów czy dużych plakatów na zewnątrz, gdzie czasem pada deszcz i świeci mocne słońce. Nadrukowany materiał musi być również odporny, nie może to być tektura lub papier.

Istnieją drukarnie UV wykorzystujące tusze polimerowe, które są rozprowadzane na zadrukowanej powierzchni i utrwalane światłem UV. Taki proces działania przypomina mechanizm zwykłej drukarki atramentowej.



Połączenie druku offsetowego i UV - najlepszy efekt

W tym przypadku atrament jest zastępowany przez specjalne farby, które są przenoszone z jednej powierzchni nadruku na drugą. W dalszej części specjalne lampy LED, które emitują światło UV utrwalają te farby i tworzą warstwę polimerową, która jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i blaknięcie kolorów. To właśnie dzięki światłu UV możliwy jest wydruk na każdym materiale.



Korzyści druku offsetowego UV:

- Dokładne odzwierciedlenie szczegółów wzorów i kolorów,

- Możliwość wydruku na różnych powierzchniach - karton, folia, pcv, drewno czy papier.

- Proces wydruku jest bezpieczny dla zdrowia

- Efekt końcowy jest odporny na warunki atmosferyczne - słońce, wiatr czy deszcz

- Doskonały do druku wielkoformatowego i na małych powierzchniach

- Stwarza możliwość wydruku na przedmiotach o nieregularnych kształtach,

- Stwarza możliwość drukowania białym atramentem.



Bezwodny druk offsetowy UV

Jednym z rodzajów druku offsetowego UV jest druk bezwodny, który oparty jest na ekologicznej technologii waterless. Dzięki zastosowaniu tej technologii wydruki są przyjazne dla środowiska, co ma duże znaczenie w obecnych czasach.





Partner artykułu - drukarnia offsetowa TORRO https://torro.pl, oferującą bezwodny druk offsetowy UV, druk opakowań oraz kolorowanki wodne.