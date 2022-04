Co to jest krypto "Shiba Inu"

Fenomen Meme Coinów

Meme Coiny są, jak nietrudno się domyślić - kryptowalutami inspirowanymi popularnymi menami. O ile w przypadku Shiba Inu czu Dogecoina jest to popularny “Pieseł’, o tyle w przypadku Pepecoina “twarzą” kryptowaluty została antropomorficzna żaba Pepe.

Meme Coiny nie “żyją” tyle, co “bardziej poważne” kryptowaluty, cechują się także ogromną podażą, a co za tym idzie - niezwykle niską ceną, wynoszącą zwykle ułamek grosza za pojedynczą monetę. Nie inaczej jest w przypadku krypto Shiba Inu. Takie warunki sprawiają, że w ostatnich latach meme coiny cieszą się rosnącym zainteresowaniem - obecnie na różnych giełdach oferowanych jest już kilkaset kryptowalut tego rodzaju.

Czym jest kryptowaluta Shiba Inu?

Jest to, oparta o protokół Ethereum, cyfrowa waluta stworzona przez anonimowego japońskiego programistę, określającego się ksywką Ryoshi. Podobnie jak dogecoin, kryptowaluta Shiba Inu (SHIB), została zainspirowana przez memy, w których występował wcześniej wymieniony Pieseł. Kryptowaluta wprowadzona została na rynek w roku 2020, a jej podaż wyniosła 1 biliard sztuk, z czego połowa została zablokowana przez twórcę w Uniswapie, aby zapewnić jej płynność. Drugą połowę przekazał on jednemu z twórców Ethereum - Vitalikowi Buterinowi -, który zdecydował o “spaleniu” - czyli po prostu o zniszczeniu 40% powierzonych mu monet.

Ile kosztuje 1 moneta SHIB?

Bez wątpienia jednym z głównych powodów, dlaczego tak wiele osób tak chętnie inwestuje w akurat tę kryptowalutę jest nadal bardzo niski próg wejścia. Monety Shiba Inu (SHIB), sprzedawane są bowiem dosłownie za ułamki grosza. Najwyższą wartość pojedyncza moneta osiągnęła dnia 27 października 2021 roku, kiedy zyskała wartość (w przybliżeniu)... 0.00031 zł. Nawet przy takiej cenie, aby uzyskać kryptowalutę o wartości przekraczającej 1 grosz musielibyśmy kupić przynajmniej 33 monety SHIB. Zazwyczaj jednak cena kryptowaluty jest zdecydowanie niższa - jedynie przez krótki okres pomiędzy 25 października a 5 grudnia 2021 roku kurs waluty przekraczał 0.00015 zł.



Nie zmienia to jednak faktu, że łączna wartość będących obecnie w obiegu monet wynosi kilkanaście miliardów dolarów. Co ciekawe - pod koniec 2021 roku internet obiegł zrzut ekranu mający prezentować zawartość jednego z cyfrowych portfeli kryptowalut. Tajemniczy inwestor, który w 2020 roku wykupił monety SHIB o wartości 8.000$ mógł cieszyć się zyskiem wynoszącym… 5.712.184.031.12$. Nie, nie ma tu pomyłki - zysk uzyskany w ciągu roku wynosił ponad 5 miliardów dolarów. Z jednej strony możliwość wygenerowania takiego zysku wydaje się kusząca z drugiej - pamiętajmy, że jest to najlepszy dowód na niestabilność kursów kryptowalut. Skoro kurs Shiba Inu nagle uległ tak drastycznemu wzrostowi - bardzo możliwe, że niedługo zaliczy on równie drastyczny spadek.

Obecnie kryptowaluta ta notowana jest na wielu uznanych giełdach - między innymi eToro, Binance oraz Coinbase.

Czy warto zainwestować w Shiba Inu?

Pamiętać należy, że inwestycje w krypto z natury są bardziej ryzykowne, niż inwestycje w akcje, obligacje czy złoto. Kryptowaluty charakteryzują się bowiem drastycznymi wahaniami kursów, co zresztą nawet i Shiba Inu kilkakrotnie prezentowała. Oczywiście, w przypadku akurat Shiba Inu kupno nawet kilku tysięcy moment nie będzie dla wielu dużą inwestycją, natomiast nawet niewielki skok ich wartości po takiej inwestycji może oznaczać całkiem pokaźny zysk. Pamiętać jednak trzeba, że taki skok wartości wcale nie musi nastąpić. Jeśli jesteś mimo wszystko zainteresowany - tutaj znajdziesz szereg informacji, jak kupić shiba inu.

Pamiętaj jednak, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem - blisko 75% kontraktóœ CFD odnotowuje mniejsze lub większe straty. Zanim zainwestujesz w jakiekolwiek krypto upewnij się, że rzeczywiście dysponujesz kapitałem umożliwiającym Ci podjęcie tak dużego ryzyka.