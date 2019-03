Co to jest Zalando Lounge ?

Zalando Lounge - co warto wiedzieć?



Zalando Lounge jest specjalnym klubem zakupowym. Aby móc w nim robić zakupy należy się zarejestrować. Oczywiście członkostwo jest bezpłatne. Tak naprawdę wystarczy tylko dokonać rejestracji, podając swoje dane osobowe i już można korzystać z ofert, które znajdują się na stronie. W Zalando Lounge można zakupić markowe ubrania za niewielkie pieniądze. Ceny są tak atrakcyjne, że w żadnym innym sklepie nie dostaniemy owych produktów tak tanio.



Zalando Lounge - zniżki nawet do 75%



Na stronie dostępne są produkty w bardzo korzystnych cenach. Z takich ofert mogą skorzystać wszyscy klubowicze, niezależnie od zasobności portfela. Promocje mogą sięgać nawet 75%. Jednak trzeba tutaj wiedzieć, że nie wszystkie oferowane produkty dostępne są w tak niskich cenach. Na stronie można znaleźć także promocje wynoszące 5 czy 10%, co oczywiście nadal sprawia, że kupowanie w Zalando Lounge jest bardzo korzystne. W sklepie dostępnych jest wiele najlepszych marek. Zatem można zakupić ubrania marki Gucci, Lacoste czy Armani. To, że produkty są dostępne w niskich cenach wcale nie oznacza, że pochodzą z outletu, czyli z końcówek kolekcji bądź wietrzenia magazynów. Nie są także nieudanym odpadem z produkcji. Ceny są tak korzystne, gdyż Zalando Lounge wszystkie ubrania zamawia dopiero po złożeniu zamówienia bezpośrednio u producenta. Zatem klient nie ponosi dodatkowych kosztów w postaci prowizji. Dodatkowo kupując w Zalando Lounge masz pewność, że nabywasz produkt oryginalny, prosto od producenta. Nie ma możliwości, że będziesz mieć do czynienia z podróbką.



Przyjemność zakupów - zawsze i wszędzie



Warto zwrócić uwagę, że Zalando Lounge oferuje możliwość pobrania darmowej aplikacji. Dzięki temu zakupy możemy zrobić zawsze wtedy, kiedy mamy ochotę, korzystając ze smartfona. Tutaj niewątpliwie zaletą jest prosty interface i łatwa w obsłudze strona. W rezultacie robienie zakupów jest czystą przyjemnością. Aplikacja Zalando Lounge działa na urządzeniach z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Apkę Zalando możesz znaleźć w Google Play. Dotyczy to sprzętów z systemem Android, a także w App Store dla smartonów z systemem iOS. Warto również skorzystać z newslettera. Dzięki temu możesz znaleźć najlepsze promocje. Warto tutaj wiedzieć, że promocje startują codziennie od 7 rano. Dotyczy to dni powszednich. Z kolei w weekend promocje rozpoczynają się od godziny 8. Należy się spieszyć, gdyż kampanie czy promocje są ograniczone czasowo i trwają tylko i wyłącznie do wyczerpania zapasów. Nie ma też możliwości wznowienia po raz kolejny danej kampanii.



Co warto wiedzieć o przesyłce w Zalando Lounge?



Klient korzystając z klubu zakupowego Zalando Lounge może zakupić w bardzo przystępnych cenach najlepsze towary. Trzeba jednak wiedzieć, że platforma Zalando nie przechowuje i nie magazynuje swoich produktów, dlatego czas oczekiwania na zamówienia wynosi od 1 do 6 tygodni. Niezależnie od tego ile produktów klient zamówi opłata za przesyłkę wynosi niecałe 10 zł. Jest to niewątpliwie kolejna zaleta. Warto jeszcze docenić fakt, iż zwroty towarów są zawsze darmowe. Zatem, jeżeli zdarzy Ci się zamówić nieodpowiedni rozmiar, bądź też odzież nie przypadnie Ci do gustu, możesz ją po prostu odesłać. Jest to banalnie proste, wystarczy tylko wydrukować etykietę zwrotu i przykleić ją do zamówienia. Trzeba jednak wiedzieć, że Zalando przyjmuje tylko i wyłącznie zwroty nieużywanych towarów, zatem wszystkie muszą posiadać metki i nie posiadać żadnych śladów użytkowania. Klient na zwrot ma 14 dni na zwrot. Oczywiście tutaj czas liczy się od daty dostarczenia zamówienia. Pieniądze zostaną oddane na konto klienta zaraz po dostarczeniu zwrotu do magazynu.



Płatności na Zalando Lounge



Zalando Lounge oferuje swoim klientom możliwość płatności przelewem, ale i kartą. Klient również może dokonać płatności pobraniowej, czyli w momencie dostarczenia przesyłki. Z tego tytułu klub zakupowy Zalando Lounge nie obciąża dodatkowymi prowizjami, czyli zawsze koszt dostawy pozostaje taki sam. Towar wysyłany jest kurierem.



Strona pełna inspiracji



Zalando Lounge oferuje swoim klientom nie tylko dostęp do wielu markowych ubrań w przystępnej cenie, ale również daje możliwość skorzystania z darmowego poradnika. Można w nim znaleźć aktualnie panujące trendy, propozycje ciekawych stylizacji, a wszystko w oparciu o produkty dostępne w klubie zakupowym Zalando Lounge.



Zalando Lounge to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy szukają markowych ubrań w przystępnej cenie. Ten klub zakupowy oferuje szeroki wybór towarów od najlepszych projektantów. Aby skorzystać z promocji wystarczy tylko przystąpić do klubu, dokonując darmowej rejestracji. Jest to banalnie proste, a daje wiele możliwości.

Kody rabatowe do Zalando Lounge

Co jakiś czas Zalando Lounge publikuje kody rabatowe, np. kod rabatowy na darmową dostawę, kod rabatowy na 10 lub 15% rabatu na zakupy. Najczęściej kody rabatowe do Zalando Lounge publikowane są tutaj: https://www.kody.pl/zalando-lounge