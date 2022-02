Co warto wiedzieć na temat alternatora?

Co to jest alternator samochodowy?

Alternator samochodowy to część, która została opracowana już w 1891 roku. Stoi za tym Nikola Tesla. Oczywiste jest to, że od tego czasu element ten został poddany wielu modyfikacjom, aczkolwiek to właśnie on jest jego autorem. Cel alternatora przez ponad 100 lat pozostał jednak dokładnie taki sam, a jest nim zamiana energii mechanicznej w elektryczną. Wytwarzany prąd wykorzystywany jest do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych dostępnych w aucie, a także doładowywania akumulatora. W związku z tym z pewnością nie zdziwi cię fakt, że alternator to część, która przymocowana jest do silnika. Za pomocą paska wielorowkowego połączony jest z wałem korbowym odpowiedzialnym za jego napędzanie. Podstawowym elementem alternatora jest nieruchomy stojan, a także wirnik będący elektromagnesem. Alternator można zakupić na https://www.autoparts24.pl/alternator/. Firma ta oferuje swoim klientom także wiele innych produktów, takich jak https://www.autoparts24.pl/hamulec-wspomaganie-uruchamiania/.

Alternator - co wpływa na jego wytrzymałość?

Co ciekawe, dokładne określenie wytrzymałości alternatora, jest niemożliwe. Bardzo dużo zależne jest od konkretnego producenta, a także tego, jakie części wykorzystał do jego produkcji. Nie bez znaczenia jest także samo umiejscowienie tego urządzenia. W przypadku, gdy zostanie ono zamontowane zbyt nisko, będzie musiało mierzyć się ze sporą ilością brudu, co przełoży się na jego szybsze zużycie. Na tym nie koniec, w przypadku niektórych modeli alternator jest także narażony na podobne zagrożenie, z jakim mierzą się tarcze hamulcowe. Mowa oczywiście o problemach, jakie wynikają z różnicy temperatur. Jeśli rozgrzany element zetknie się z zimną wodą, może dojść do uszkodzenia.

Objawy uszkodzonego alternatora

Jednym z najważniejszych objawów uszkodzonego alternatora, jest oczywiście paląca się kontrolka opisująca problem z ładowaniem akumulatora. W przypadku, gdy będzie się ona świeciła, będziesz mógł być pewna, że alternator nie działa w pełni sprawnie. Oczywiste jest jednak to, że niekiedy kontrolka nie spełni swojego działania poprawnie. W takich wypadkach najważniejszym objawem będzie po prostu brak ładowania alternatora, czego efektem będzie niepoprawne działanie urządzeń elektrycznych zainstalowanych w twoim samochodzie. Na samym końcu warto wspomnieć o tym, że problemy z ładowaniem akumulatora nie muszą występować nieustannie. W wielu wypadkach możesz doświadczyć sytuacji, kiedy będą one występowały zależnie od obrotów silnika czy też innych aspektów.