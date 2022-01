Co warto wiedzieć o kursach walut?

Czym jest kurs walutowy?

Mówiąc jak najprościej, kurs walut to po prostu przelicznik jednej waluty na inną. Każda jednostka jest nośnikiem odpowiedniej wartości środka pieniężnego, który można wymienić na ekwiwalent wyrażony w obcej walucie po tzw. kursie walut (czyli wzajemnym stosunku co obu walut).

Kursy walut są zmienne, a ich wartość uzależniona od wielu czynników, między innymi popytu i podaży. Biorąc to pod uwagę, prawidłowym założeniem jest postrzeganie waluty jako towaru, który podobnie jak każdy inny będzie podlegał wycenie.

Każdego dnia między różnymi podmiotami dokonuje się szereg różnorodnych transakcji, które wymagają wymiany walut. To ma istotny wpływ na kształtowanie się rynku popytu i podaży co w efekcie determinuje cenę. Biorąc pod uwagę dużą liczbę transakcji oraz ich wyjątkową dynamikę, aktualizacje kursu odbywają się co kilka godzin. Ogół odbiorców może zapoznawać się z ich zmianami dzięki odpowiednim agencjom, które współpracują ze światowymi instytucjami finansowymi, aby na bieżąco otrzymywać aktualne informacje dotyczące kursów poszczególnych walut.

Krótka historia wymiany walut

Pierwsze wzmianki o wymianie walut sięgają czasów zakończenia II wojny światowej - wówczas wymiana rodzimej waluty na obcą była w granicach działalności państwa. Nie mógł zajmować się tym nikt inny, a złamanie tego przepisu było zagrożone surowymi karami. Pierwsze legalne kantory mogły zgodnie ze zmianami prawnymi działać dopiero po 13 marca 1989 roku. Pierwszy kantor powstał już 3 dni po wejściu w życie nowych przepisów. Założony został w Świecku, a jego właścicielem był Aleksander Gawronik.

Kurs walut a gospodarka

Jak już wiadomo, na kurs walut istotny wpływ ma wypadkowa zmian popytu i podaży, ukształtowana przez wiele czynników między innymi:

- zmiany wartości eksportu i importu,

- napływ lub odpływ inwestycji zagranicznych,

- wysokość środków przesłanych przez osoby prywatne,

- ruch turystyczny,

- tempo wzrostu gospodarczego,

- wysokość stopy procentowej wyznaczającej opłacalność inwestycji.

Nie bez znaczenia dla wysokości kursu walut jest również wzrost krajowego bezrobocia, przede wszystkim ze względu na to, że wpływa on na zmniejszenie popytu na import. Jeżeli bezrobocie się zmniejsza, w naturalny sposób determinuje to nawiązywanie większej ilości transakcji zawieranych przez importerów, w efekcie czego zostaje osłabiona krajowa waluta. Jednocześnie z tym zwiększony zostaje wartość obcej waluty.

Kalkulator walutowy czym jest i czy warto z niego skorzystać?

Kalkulator, czy jak kto woli konwerter walutowy, jest specjalnym narzędziem dostępnym w sieci, dzięki któremu można przeliczyć wybrane waluty na podstawie ich aktualnego średniego kursu ogłaszanego codziennie w dni robocze przez Narodowy Bank Polski. Możliwe jest również przeliczenie wartości kursu na podstawie kursu archiwalnego. Aktualne kursy walut: https://jakikurs.pl/kursy-walut/

Kto powinien korzystać z kalkulatorów walutowych? To narzędzi niezwykłe przydatne między innymi w przypadku:

- konieczności ustalenia wartości faktury wystawionej w obcej walucie (to niezbędne do prawidłowego ustalenia wysokości podatku VAT czy podatku dochodowego);

- konieczności przeliczenia wartości faktury wystawionej dla zagranicznego kontrahenta;

- konieczności przeliczenia różnych kursowych dla dowolnych transakcji;

- konieczności przeliczenia zapotrzebowania na obcą walutę na przykład w celu wyjazdu wakacyjnego czy zakupów z zagranicznych sklepów.

Kilka ciekawostek o walutach

Czym jest waluta, chyba wie każdy. Nie każdy jednak wie o nich wszystko.

1. W niektórych krajach szacunek do pieniędzy do obowiązek każdego obywatela, a ich znieważenie może się wiązać z poważnymi konsekwencjami.

2. Na Kubie funkcjonują dwie waluty o zupełnie odmiennej wartości.

3. Na świecie funkcjonuje wiele mniej znanych walut, które ze względu na znikomą popularność nie mogą zostać wymienione w polskich kantorach.

4. Dolar amerykański dostępny jest w dwóch wersjach (w Stanach Zjednoczonych jako środek płatności akceptowalne są obie, poza granicami kraju już niekoniecznie - tu najbezpieczniej nabywać te, które powstały po 2013 roku).

5. Banknoty powstają z mieszanki ścieru drzewnego, celulozy i surowca włóknistego (najczęściej jest to bawełna).

6. Pierwszym krajem, który przyjął emisję plastikowych pieniędzy była Australia.

7. Największa moneta na świecie ma 80 centymetrów średnicy i aż 12 centymetrów grubości. Jej waga wynosi tonę.

