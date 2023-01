Co warto wiedzieć o pracy na kontrakcie w branży IT

Praca na kontrakcie - co to takiego?

Zatrudnienie na kontrakt to inaczej nienazwana umowa oparta na prawie cywilnym. Jej przedmiotem jest świadczenie usług. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, strony zawierające umowę mogą uzgodnić stosunek prawny według swego uznania, jednak nie mogą się one sprzeciwiać z właściwością stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Czym różni się kontrakt od umowy o pracę? Nie posiada on cech formalnego stosunku pracy - wykonywania przez pracownika określonej pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, oczywiście, za wynagrodzeniem.

Czy warto pracować na kontrakcie?

Kontrakt posiada wiele pozytywnych aspektów patrząc na to z punktu zarządzania firmą. Dotyczą one zalet finansowych, w zakresie zarządzania firmą czy HR. Pracodawca nie musi się martwić o takie rzeczy jak urlopy, zwolnienia lekarskie czy zmagania podwykonawców. Proponuje on stawkę godzinową, a specjaliści wykonują zlecone im, określone zadanie. Kontakt to inaczej zwykły, czysty biznes.

W 2027 roku 50% pracowników będzie zatrudniona na kontrakt?

Według Forbes Magazine, do 2027 roku zatrudnienie 50% pracowników na całym świecie będzie opierało się na kontraktach. Jest to zasługa pandemii, która przyczyniła się do pracy zdalnej, a ta otworzyła globalny rynek pracy. Pracownicy zaczęli dostrzegać zalety takiego zatrudnienia. Kontraktorzy i freelancerzy mają możliwość godzenia życia prywatnego z zawodowym oraz elastyczne zatrudnienie. Dzięki temu przez ostatnie trzy lata zatrudnienie w branży IT wzrosło o prawie 40%.

Dlaczego firmy planują zastąpić niektóre etaty kontraktem?

Etaty nadal będą istnieć, jednakże popularność kontraktów ma silny wpływ na biznes oraz całe społeczeństwo. Ma to swoje zalety.

Przejście z etatu na kontrakt sprawiło, że moje realne wynagrodzenie praktycznie się podwoiło. W dużych firmach zarobki i podwyżki osób zatrudnionych na umowach o pracę są ograniczone przez wiele reguł HR, na kontrakcie po prostu wycenia się określone zadanie - mówi Sylwia Mirczak, QA Lead w firmie Awareson.

Tam gdzie zalety, tam też pojawiają się wady. Praca zdalna, która została rozpowszechniona przez ostatnie trzy lata, przyczynia się do większego ryzyka poczucia izolacji. Ponadto, aż 38% kontraktorów w firmie IT nie czuje przynależności do organizacji. Praca zdalna może negatywnie wpłynąć na ich samopoczucie czy efektywność. Zaczyna im brakować relacji, przekazywania i czerpania wiedzy od współpracowników, a nawet luźnej wymiany zdań czy poglądów.

Przynależność do firmy ważną kwestią w pracy

Prawie 80% specjalistów IT uważa, że przynależność do zespołu czy firmy ma duże, a czasem nawet bardzo duże znaczenie. Jest to czynnik, który motywuje ich do pracy, przyczynia się zwiększenia wydajności oraz dzięki temu osiągają lepsze wyniki.

Wysokie zarobki to z pewnością decydujący czynnik pracy na kontrakcie. Należy jednak pamiętać, że na dłuższy czas odseparowanie od współpracowników i praca w swoich czterech ścianach może nam nie służyć.



Awerson - jesteśmy firmą consultingową w obszarze outsourcingu i rekrutacji IT. Wspieramy specjalistów IT oraz firmy, dla których nowe technologie stanowią integralną część biznesu. Sprawdź naszą ofertę na https://awareson.com/kandydaci-it/praca-sap/.