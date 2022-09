Co zabrać ze sobą na podróż pociągiem? Pamiętaj o tych 5 rzeczach!

1. Przede wszystkim bilet!

Zaczynasz przygotowywać rzeczy na wyjazd, ale czy… masz już bilet? Często skupiamy się na spakowaniu wygodnych ubrań czy niezbędnych kosmetyków, a zapominamy o tym, co najważniejsze — o wcześniejszym zakupie biletu. Zrobisz to albo przez stronę internetową, albo przez wygodną aplikację POLREGIO. Jest to też niezwykle komfortowe rozwiązanie – bilet masz zawsze przy sobie i nie musisz martwić się o jego drukowanie.

Pamiętaj także o tym, by dzień przed planowaną podróżą sprawdzić rozkład jazdy pociągów POLREGIO. Pomoże Ci w tym wyszukiwarka połączeń kolejowych. Dzięki temu zyskasz pewność, że godzina odjazdu Twojego pociągu się nie zmieniła.

2. Przygotuj picie i jedzenie na podróż

Przygotowując się na podróż pociągiem, warto pamiętać o zabraniu ze sobą jedzenia i picia. Jeśli chodzi o napoje, najlepszym rozwiązaniem jest woda. Przede wszystkim dlatego, że najlepiej nawadnia organizm, ale też temu, że nie zabrudzi Twoich ubrań, jeśli się przypadkowo rozleje.

Co do jedzenia, postaw na lekkostrawne, łatwe w przechowywaniu posiłki. Najlepszym wyborem jest suchy prowiant, który szybko się nie zepsuje. Unikaj zabierania produktów mlecznych, a także posiłków z dodatkiem śmietany czy majonezu. Pamiętaj o innych podróżnych i nie bierz ze sobą także jedzenia, które charakteryzuje się mocnym, specyficznym zapachem, jak np. ryby, kiełbasa czy pasztety. Zdecydowanie lepszym wyborem będą klasyczne kanapki, świeże owoce i warzywa (zapakowane w lunch box), herbatniki, biszkopty czy owsiane ciasteczka, a także mieszanki bakalii.

3. Spakuj książkę lub krzyżówki

Co zrobić z czasem spędzanym w wagonie pociągu? Możesz postawić na czytanie! Weź ze sobą książkę od ulubionego autora bądź interesujące Cię czasopismo, a z pewnością umilą Ci one drogę. Jest to także dobry czas na poszerzanie wiedzy z zakresu wykonywanej pracy, wystarczy, że sięgniesz po jedną z branżowych pozycji wydawniczych. Fajnym rozwiązaniem są także krzyżówki — z ich pomocą nie tylko szybciej upłynie Ci czas, ale i wprawisz swój mózg w ruch! I co ważne, mają one przeróżne formy, dzięki czemu szybko się nie znudzisz.