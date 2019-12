O stanie surowym domu i o stanie deweloperskim każdy już pewnie słyszał. Mimo tego, iż są to najpopularniejsze wybory dokonywane w naszym kraju, to warto na spokojnie usiąść i przeanalizować wszystkie zalety i wady. Warto też wziąć pod uwagę coraz bardziej popularne rozwiązanie, jakim jest oferta domu pod klucz. Czym różnią się te trzy oferty? Oczywiście ceną, czasem oczekiwania na gotowe mieszkanie, a także zakresem przeprowadzonych prac remontowych. Do najwyższego standardu, jaki jest oferowany przez deweloperów należą nieruchomości wykończone pod klucz. Dlaczego? Ponieważ obejmują szeroki zakres prac remontowych. Dzięki temu, dom jest gotowy do natychmiastowego zamieszkania. Gdy decydujemy się na zakup domu pod klucz, to w momencie odbioru kluczy, wszystkie nasze pomieszczenia będą nie tylko wykończone, ale także zaprojektowane i urządzone. Jeśli chodzi o jakość i rodzaj materiałów - są one uzgadniane z architektem na pisemnej umowie.

Co zawiera oferta domu pod klucz?

Podstawowy zakres prac, jaki jest związany z wykończeniem domu pod klucz zawiera między innymi: pomalowanie ścian, położenie podłogi, montaż urządzeń sanitarnych w łazience, montaż aneksu kuchennego, montaż drzwi wewnętrznych, a także montaż szaf wnękowych.

Dzięki temu, mamy możliwość natychmiastowego zamieszkania w nowym domu. Będzie ono w pełni funkcjonalne i nie będziemy musieli przeprowadzać dodatkowych prac remontowych. Na naszej głowie pozostanie jedynie wniesieni mebli i rozstawienie ich według własnej wizji. Zdecydowanie się na dom pod klucz, posiada również inne zalety. Chodzi tutaj przede wszystkim o oszczędność naszego czasu. Otrzymując dom w stanie deweloperskim, czeka nas jeszcze dużo pracy i wysiłku, który musimy włożyć w jego wykończenie. Kolejnym pozytywnym aspektem jest oszczędność zdrowia. Dom pod klucz to nowe i czyste pomieszczenia, w których nie ma żadnego śladu po bałaganie. Omijamy tym samym codzienne zmagania z kurzem, pyłem a także z resztkami materiałów remontowych. W przypadku, gdy wybierzemy dom pod klucz, ominie nas stres i nerwy jakie mogą nam towarzyszyć przy wykańczaniu domu w stanie deweloperskim. Jeśli nie chcemy decydować się na samodzielny remont, opcja wykończenia domu pod klucz będzie znakomitym rozwiązaniem. Przy tej ofercie, w sposób samodzielny możemy sprecyzować jaki stopień wykończenia będzie dla nas zadowalający. Decyzja związana z wyborem domu pod klucz zapewni nam również krótki czas oczekiwania na realizację. Budowa domu pod klucz to bardzo szybkie i wygodne rozwiązanie. Tak jak na wstępie wspomnieliśmy, coraz więcej osób decyduje się na ofertę domu pod klucz. Jest to naprawdę komfortowe rozwiązanie, które zaoszczędzi nam sporo trudów, czasu i nerwów.

Budową domów pod klucz zajmuje się między innymi firma www.zimmermann-haus.pl