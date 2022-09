Co zobaczyć w Kazimierzu Dolnym?

Wstęp historyczny

Kroniki podają, że pierwsi mieszkańcy osiedlili się tu w XI wieku. Osadę w 1181 roku książę Kazimierz Sprawiedliwy podarował siostrom norbertankom. Te, chcąc się mu odwdzięczyć, miejsce to nazwały właśnie Kazimierzem. Później do nazwy dodano drugi człon – „Dolny”, aby odróżnić się od Kazimierza leżącego w Krakowie (dziś to jedna z najbardziej charakterystycznych dzielnic tego miasta).

W XIV wieku osada otrzymała prawa miejskie za sprawą Kazimierza Wielkiego. Z tej okazji władca ufundował nowo mianowanemu miastu zamek.

Najciekawsze atrakcje w Kazimierzu Dolnym

Miejsce to nie jest szczególnie duże. Mimo to warto zarezerwować sobie na jego zwiedzanie cały dzień, a najlepiej weekend. W ten sposób będziemy mogli bez pośpiechu zobaczyć każdą z atrakcji.

Rynek

Jest on ozdobą miasta. Warto sprawdzić, czy nie odbywają się na nim akurat jakieś wydarzenia. W sezonie dzieje się na nim bowiem naprawdę dużo. Jarmarki, występy uliczne, czasem nawet spektakle na świeżym powietrzu.

Rynek składa się z dwóch części, starszej oraz młodszej. Miejsce to na przestrzeni lat zmieniło swój charakter, głównie za sprawą pożarów, do których w historii miasta doszło kilkukrotnie. Do tego wiele zniszczeń wyrządziła wojna. Z tego powodu budynki musiały zostać odrestaurowane. Próżno szukać tutaj architektury sprzed wieków w niezmienionym stanie.

Mimo to rynek zdecydowanie warto odwiedzić. Znajdziemy na nim wiele restauracji czy kawiarni, w których możemy się na chwilę zatrzymać. Później polecamy zobaczenie kazimierskich studni. Pochodzą one z XIX wieku i są jedną z wizytówek miasta.

Kamienice

Renesansowe kamienice pochodzą z początku XVII wieku. Pod względem architektury nawiązuje one do stylu włoskiego oraz niderlandzkiego. Budynki zdobią piękne płaskorzeźby. Warto przyjrzeć się elewacji, na której spostrzeżemy świętego Krzysztofa wraz z małym Jezusem. Jest również św. Mikołaj w stroju biskupa. Przyjmuje się, że to właśnie te kamienice są klasycznym przykładem polskiego manieryzmu. Jeśli będziemy w Kazimierzu Dolnym, koniecznie musimy je zobaczyć.

Pomnik psa Wernika

Mieści się on w pobliżu rynku. Pomnik powstał w roku 2000, jego twórcą jest Bogdan Markowski. Jest to miejsce, które chętnie odwiedzają turyści, aby zrobić sobie zdjęcie z sympatycznie wyglądającym psiakiem.

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja

Kościół wybudowano już w 1325 roku. Gdy wejdziemy do środka, zobaczymy w nim najstarsze zachowane w całości organy w Polsce. Najprawdopodobniej powstały one w 1625 roku. Z tego powodu każdego lata w miejscowości organizowany jest festiwal z muzyką organową. Mówi się, że kościół powstał, ponieważ ufundował go Kazimierz Wielki, gdy… upolował jelenia. Miało być to w geście podziękowania za udane łowy.

Wiesz już, jak wyglądają atrakcje turystyczne w Kazimierzu Dolnym. Mamy nadzieję, że dasz temu miejscu szansę, ponieważ naprawdę jest warte zwiedzenia!