Co zrobić, jeśli telefon działa, ale ma czarny ekran?

Czy telefon upadł lub został zalany?

Jeśli Twój ekran jest czarny, a wcześniej upadł Ci lub miał kontakt z nadmierną wilgocią, to prawdopodobnie doszło do uszkodzenia mechanicznego. Wiedz, że po zalaniu telefon może bezproblemowo działać przez następne kilka godzin, ale zawilgocenie podzespołów podstępnie postępuje, w wyniku czego po czasie dochodzi do zwarcia, przez co wyświetlacz przestaje pracować. W takiej sytuacji koniecznie udaj się do profesjonalnego serwisu GSM, gdzie fachowcy rozmontują urządzenie, osuszą je wewnętrznie i dokonają diagnozy uszkodzeń. Jeśli uszkodzeniu rzeczywiście uległ wyświetlacz, konieczna będzie jego wymiana. Wysokiej jakości wyświetlacze do telefonów różnych marek znajdziesz w internetowej hurtowni GSMOK. Jeśli zamówisz je przed godziną 16, to Twoje zamówienie zostanie wysłane jeszcze tego samego dnia, co oznacza, że w ekspresowym tempie zostanie ono dostarczone do Lublina, Zamościa, czy innego polskiego miasta.

Czy telefon został wyposażony ostatnio w nowe etui?

Okazuje się, że przyczyną czarnego ekranu w telefonie może być nawet samo etui! Jak to możliwe? Niedopasowany case może zasłaniać czujnik optyczny, który odpowiada za wyświetlanie obrazu. Popularne serwisy sprzedażowe kuszą bardzo tanimi case’ami, które mają pasować do kilku modeli jednocześnie. Zwykle w takiej sytuacji okazuje się, że jeśli etui ma być do wszystkiego, to ostatecznie jest do… niczego. Aby zadbać o właściwą ochronę urządzenia, należy zakupić w zaufanym punkcie prowadzącym hurt GSM.

Czy na telefonie zainstalowano ostatnio nową aplikację?

Wśród przyczyn czarnego ekranu wyróżnia się również błędy systemowe. Być może liczba i wielkość zainstalowanych aplikacji mobilnych jest tak duża, że urządzenie zwyczajnie nie jest w stanie poradzić sobie z takim obciążeniem, przez co nie może prawidłowo pracować. Istnieje również możliwość, że jedna z zainstalowanych aplikacji została zainfekowana, a złośliwe oprogramowanie sieje spustoszenie w Twoim urządzeniu. Jeśli ani podłączenie do ładowarki, ani ponowne uruchomienie telefonu nie rozwiązuje problemu czarnego ekranu, koniecznie zgłoś się do punktu serwisowego.