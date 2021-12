Coraz wyższe długi młodych Polaków

Miliardy złotych zaległości

Krajowy Rejestr Długów informuje w swoim raporcie z października 2021 roku, że Polacy poniżej 35. roku życia, w najmłodszej grupie wiekowej, są zadłużeni na 6 mld zł. Owa kwota i liczba dłużników zwiększyły się w ciągu ostatniego roku.

Wszyscy dłużnicy w Polsce, bez względu na wiek, są winni wierzycielom 46,6 mld zł, z czego za 6 mld zł odpowiadają młodzi Polacy. Jeszcze w sierpniu 2020 roku była to kwota o 500 mln zł niższa. Liczba tych dłużników w ciągu 12 miesięcy zwiększyła się z 631 tys. do 650 tys. Dla porównania warto – zaległości starszych Polaków i liczebność tej grupy dłużników zmalały. W sierpniu 2020 roku w bazach KRD było 1,86 mln osób w wieku powyżej 35 lat, a obecnie to 1,76 mln osób, których zobowiązania zmniejszyły się w ciągu roku o 2,33 mld zł.

Trzy grupy dłużników do 35. roku życia

Z badania Zadłużenie Polaków, jakie zostało przeprowadzone przez IMAS International dla KRD w 2020 roku, wynika, że aż 30 proc. Polaków nie reguluje swoich rachunków i ma świadomość, że nie radzą sobie z ich spłatą. 62 proc. dłużników czuje się tym przytłoczonych, ale ponad 30 proc. nie odczuwa z tego powodu dyskomfortu. Najczęściej młodzi dłużnicy zalegają z płaceniem:

rat kredytów gotówkowych,

rachunków za telefon, internet i telewizję,

rachunków za czynsz i media,

pożyczek od krewnych.

Zdecydowana większość młodych dłużników to mężczyźni, którym nie przeszkadzają konsekwencje niepłacenia, czyli ograniczenie wiarygodności kredytowej. Mężczyźni zapożyczają się z trzech powodów:

dla rozkręcenia własnej firmy,

dla założenia rodziny i zapewnienia jej bytu,

dla konsumpcji – by kupić gadżety itp.

Młodzi inwestorzy mają głowę pełną pomysłów i próbują rozkręcić biznes. Kłopoty finansowe traktują jako przejściowy stan. Ich firmy niestety w wielu przypadkach są nietrafionym przedsięwzięciem albo początkowo nie przynoszą zaplanowanych dochodów. Niejednokrotnie takie osoby chcą odnieść sukces za wszelką cenę. Żyją ponad stan i tak też prowadzą swój biznes, narażając się na budowanie coraz większej spirali zadłużenia.

Panowie zakładający rodzinę odczuwają potrzebę zapewnienia jej wszystkiego, czego potrzebuje, na najwyższym poziomie. Są samcami alfa, którzy mają zarabiać na żonę i dzieci. Nie chcą rezygnować z wygód, wakacji za granicą czy nowego samochodu, dlatego zaciągają wysokie kredyty, które z czasem zaczynają ich przerastać.

Trzecią grupą dłużników są tzw. gadżeciarze, którzy niejednokrotnie mieszkają z rodzicami i swoje dochody przeznaczają na przyjemności oraz konsumpcję. Kupują najnowsze smartfony, komputery i szereg innych gadżetów, które w gruncie rzeczy nie są im potrzebne. Potrafią pod wpływem impulsu zaciągnąć chwilówkę na weekend w górach albo biorą telefony na raty, nie myśląc o tym, czy będą w stanie spłacić swoje długi.

Lekkomyślność młodych dłużników

Mimo pojawiających się na horyzoncie problemów finansowych młodzi nie chcą rezygnować z dotychczasowego stylu życia. Nie idą na żadne ustępstwa, pożyczają pieniądze od rodziny, aby tylko oddać je windykatorom. Nie chcą negocjować warunków spłaty, choć leży to w ich interesie.

Starsi kredytobiorcy dobrze rozumieją konsekwencje braku uregulowania zobowiązań i nie unikają kontaktu z windykacją bankową oraz innymi negocjatorami. Są świadomi faktu, że leży to w ich interesie, a negowanie odpowiedzialności za własne długi wpłynie jedynie na pogorszenie ich sytuacji. Konsolidacja chwilówek oraz innego rodzaju zależności jest często spotykaną czynnością wśród starszych kredytobiorców.

Ponadto osoby do 35. roku życia nie upatrują w pandemii COVID-19 większego zagrożenia dla siebie i swojej przyszłości. W wielu przypadkach nie biorą pod uwagę tego, że może ona zdecydowanie zmniejszyć ich dochody, przez co zasilą szeregi młodych dłużników wpisanych do KRD. Mają oparcie w swoich rodzicach czy dziadkach, a ci mogą pomóc w spłacie kredytów oraz pożyczek. W starszych grupach pożyczkobiorców i kredytobiorców występuje wyższy poziom odpowiedzialności oraz racjonalne podejście do przyszłości. W wyniku pandemii starsi dłużnicy jeszcze ostrożniej podchodzą do kredytowania zakupów i inwestycji.

Wraz z wiekiem wyraźnie widać to, że dłużnicy są bardziej skłonni do podjęcia współpracy z firmą windykacyjną. Traktują jej działania jako szanse na uwolnienie się od zobowiązań. Są otwarci na propozycje i negocjacje w zakresie spłaty zaległych oraz przyszłych należności. Jeśli masz do spłaty kilka kredytów i pożyczek, to nie czekaj, aż zaczniesz mieć problem z regulowaniem rat na czas. Weź pod uwagę konsolidację chwilówek, dzięki której zmniejszysz miesięczne obciążenie i będziesz mieć tylko jedno zobowiązanie zamiast wielu.