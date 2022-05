Czarny kolor w łazience – inspiracje, aranżacje, dodatki

Zanim zaczniesz zakupy...

Choć wydawać by się mogło, że czerń idealnie ukryje wszelkie zabrudzenia, to jednak w przypadku łazienek należy być ostrożnym – białe osady z mydła oraz kurz na czarnym tle są nawet bardziej widoczne! Nie znaczy to jednak, że musisz rezygnować z marzeń o eleganckiej łazience z czarnymi zdobieniami. Należy jednak liczyć się z tym, że czarne płytki w kabinie prysznicowej lub czarna umywalka będą wymagały nieco więcej wysiłku. Nowoczesne środki czyszczące bardzo dobrze radzą sobie ze wszelkimi zaciekami czy osadami – jeśli przed wyborem czarnych płytek, armatury lub mebli powstrzymują Cię tylko względy praktyczne, nie wahaj się dłużej i sięgnij po stylową, ponadczasową czerń!

Ciemna łazienka – elegancka i tajemnicza

Najwyższy czas, by zerwać ze stereotypem, że czarny to ponury kolor! Nie bez powodu do luksusowych kolorów zaliczamy nie tylko biel i złoto, ale właśnie czerń. Czarna łazienka to stylowe wnętrze, do którego możesz dobrać w zasadzie dowolne dodatki – począwszy od klasycznej bieli po stonowane odcienie szarości, złoto i rose gold, głęboką zieleń, a nawet... neonowe, przykuwające uwagę elementy. O ile rzeczywiście w przypadku bardzo małych wnętrz czarne ściany i podłogi mogą dodatkowo optycznie pomniejszać pomieszczenie, to jednak odpowiednia gra luster i świateł potrafi zrobić naprawdę wiele – w ten sposób zyskasz dodatkową głębię i przy okazji rozświetlisz całą łazienkę. Monochromatyczna czerń to dla Ciebie za dużo? W takim razie postaw na czarne dodatki, tekstylia, meble, czarną armaturę (bateria czarny mat to doskonały pomysł!) lub profile kabiny prysznicowej – wybór jest naprawdę ogromny! Poniżej przedstawiamy kilka inspiracji, które przykuwają uwagę i pozwalają na stworzenie wyjątkowej aranżacji łazienkowej.

Czarna łazienka od A do Z

Czarne płytki łazienkowe to gorący trend, który zdecydowanie nie wychodzi z mody! Zarówno czarne podłogi, jak i glazura ścienna w takim kolorze prezentują się bardzo stylowo. Taka monochromatyczna łazienka nie będzie ponura, jeśli zadbasz o odpowiednie oświetlenie. Listwy przypodłogowe, dodatkowe światła LED wokół lustra czy halogeny na suficie sprawią, że ciemne ściany nabiorą głębi i intrygującego charakteru. Warto zwrócić także uwagę na wykończenie i fakturę płytek – te mniejsze i odbijające światło pięknie rozświetlą wnętrze, zaś duże gładkie tafle w kolorze czarnym będą przypominać lustra, w których zagrają świetlne refleksy. A czarny kamień? To elegancja w prostym, niemal surowym wydaniu – takie minimalistyczne wnętrze zawsze będzie prezentowało się stylowo. W takiej łazience nie potrzebujesz wielu dodatków i dekoracji.

Czerń i biel – geometryczne połączenie

To propozycja dla osób, które cenią sobie nowoczesne wnętrza i jednocześnie nie chcą sięgać wyłącznie po czarne płytki lub armaturę. Połączenie czerni i bieli to zawsze strzał w dziesiątkę! Tradycyjna biała armatura w połączeniu z czarnymi płytkami prezentuje się doskonale w nowoczesnej łazience; możesz także pokusić się o czarną ceramikę i umieścić ją na białym tle, jednak armatura w tym kolorze to nadal rzadkość i możesz mieć trudność ze znalezieniem całego wyposażenia. Nie zapomnij o dodatkach – mydelniczki, uchwyty na ręczniki i papier, pojemniki na waciki czy inne elementy wyposażenia w kolorze białym i czarnym oraz o geometrycznych wzorach i kształtach przyciągają uwagę – to prosty i niedrogi sposób, by odmienić charakter łazienki.

Czerń i drewno – elegancja i naturalne wykończenie

Trudno o lepsze połączenie niż czerń i naturalne drewno! Białe ściany lub kafelki oraz drewniane elementy wyposażenia kojarzą się ze stylem skandynawskim; jeśli zamiast tego zdecydujesz się na czarną glazurę, meble lub dodatki, zyskasz eleganckie i stylowe wnętrze z odrobiną stylu vintage. Charakterystyczna czerń złagodzona przez naturalne drewniane wykończenie sprawia, że łazienka jest nie tylko oryginalna i przyciągająca uwagę, ale również wyjątkowo przytulna.

A może łazienka w stylu glamour?

Pastelowe dodatki i kwiaty – to nie Twoja bajka? Nie musisz rezygnować z wykończenia glamour. Do tego stylu doskonale pasują czarne ściany, podłoga oraz dodatki. Potrzebujesz jedynie elementów dodających charakteru – w tej roli doskonale sprawdzi się przede wszystkim złoto i kryształy. Zamiast klasycznej srebrnej baterii wybierz pozłacaną, zamień najprostsze halogeny na kryształowy żyrandol i zadbaj o duże lustra – w takiej łazience zdecydowanie poczujesz się jak prawdziwa gwiazda!