Czeka cię przeprowadzka do innego kraju? Skorzystaj z usług spedytora

Spedytor, spedycja – w jaki sposób pomaga w trakcie międzynarodowej przeprowadzki?

Nietrudno się domyślić, że przeprowadzka pomiędzy różnymi krajami nastręcza o wiele więcej trudności aniżeli przewiezienie mienia z jednego miasta do drugiego na terenie Polski. W tym drugim przypadku wystarcza z reguły wynajęcia busa lub skorzystanie z usług firm przeprowadzkowych. Tymczasem międzynarodowa przeprowadzka odbywa się zarówno środkiem transportu drogowego, jak i kolejowego, morskiego czy lotniczego – w zależności od miejsca docelowego i potrzeb klienta. Specjaliści z zakresu spedycji drogowej analizują wszystkie czynniki, by sporządzić plan przeprowadzki i wybrać najkorzystniejszą trasę. Spedytor zajmuje się w tym przypadku również całą organizacją przedsięwzięcia. Mienie, meble, rzeczy osobiste – wszystko to wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przewożonych przedmiotów, a także dobrania odpowiedniego pojazdu i środka transportu. O analizę wszystkich dostępnych możliwości oraz zaplanowanie przedsięwzięcia dba w zasadzie logistyk, natomiast co robi spedytor i asystent spedytora? Po prostu realizuje zaplanowane wcześniej działania. Doświadczenie w transporcie międzynarodowym pozwala spedytorowi sprawnie i bezproblemowo zorganizować nawet dużą przeprowadzkę. Samodzielne przetransportowanie rzeczy osobistych czy mebli na taką skalę byłoby praktycznie niemożliwe.

Spedytor międzynarodowy – co można przewieźć?

Nasuwa się pytanie: co można przewieźć, korzystając z usług spedytora? Czy istnieją jakieś ograniczenia co do gabarytów lub rodzaju towaru do przewiezienia? Zawód spedytora polega na przewożeniu różnego rodzaju towarów. Jeśli chodzi o przeprowadzki – są to wszelkie standardowe rzeczy, które trzeba przetransportować do nowego miejsca zamieszkania. Spedytor międzynarodowy umożliwia przewiezienie: mebli nowych i używanych, wyposażenia biur, mieszkań, magazynów, hal, ogrodów, garaży itp. Można przewieźć również elementy takie jak drzwi, balustrady, okna, schody. W zawodzie technik spedytor zdarza się również przewozić pojazdy – motocykle, skutery, jak również rowery. Istnieje także opcja przewiezienia samochodu osobowego. Przewóz tego typu pojazdów odbywa się na lawecie. Jeżeli natomiast transport odbywa się drogą lądową, to niekiedy istnieje nawet opcja zabrania do dwóch pasażerów. Wszystko jest do ustalenia z firmą spedycyjną. Wszelkiego rodzaju nietypowe gabarytowo przedmioty lub potencjalnie niebezpieczne do przetransportowania rzeczy muszą zostać obejrzane przez pracowników firmy. Wówczas zostaje podjęta decyzja o ich transporcie. Ile zarabia spedytor międzynarodowy na tego typu usługach, a więc ile będziesz musiał zapłacić za cały proces przeprowadzki? Jest to kwestia ustalana indywidualnie, uzależniona od wielu czynników – między innymi od kraju docelowego, wybranego środka transportu, ilości i rodzaju towaru do przewiezienia. Oczywiście wycena jest bezpłatna, a zatem – by zyskać prognozę kosztów, jakie trzeba będzie ponieść w związku z przeprowadzką – warto skontaktować się z doradcą z firmy spedycyjnej.

Przeprowadzki a doświadczenia spedytora w organizowaniu przewozu towarów pomiędzy krajami

W zakres obowiązków zawodu spedytora wchodzi przede wszystkim transport międzynarodowy. W pracy spedytora codziennością jest odprawa celna w kraju wyjazdu, a także wszelkie inne kwestie związane z poruszaniem się po różnych krajach. Jasne jest, że tego typu doświadczenie jest niezwykle przydatne podczas organizowania przeprowadzek międzynarodowych. Nie bez znaczenia jest także sprzęt, którym dysponuje firma spedycyjna, a zatem: wózki transportowe, windy zewnętrzne, pasy transportowe czy maty zabezpieczające. Odpowiedni sprzęt do transportowania, pakowania rzeczy oraz mebli, nowoczesna flota transportowa, a nade wszystko wykwalifikowani pracownicy (CV spedytora to niekiedy naprawdę bogata w doświadczenie lektura) – to przepis na bezproblemową i sprawną przeprowadzkę. Każda firma spedycyjna zdaje sobie sprawę, jak istotny jest kontakt z klientem, który chce mieć przecież pewność, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Dostępność pracownika podczas całego procesu przeprowadzki pozwala na kontakt w dogodnym terminie.

Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnego spedytora?

Chyba już nikogo nie trzeba przekonywać, że usługa profesjonalnego transportu mienia jest najlepszym rozwiązaniem. Pracownicy odpowiednią zabezpieczą przewożony towar, zadbają o wszelkie formalności związane z przekraczaniem granicy, opracują najkorzystniejszą trasę oraz po konsultacjach z klientem dobiorą właściwy środek transportu. Ponadto w ten sposób można przenieść zdecydowaną większość umeblowania, sprzętu, rzeczy osobistych, a nawet pojazdy. Dla wielu rodzin istotną kwestią jest zabranie ze sobą zwierzęcia domowego do nowego miejsca zamieszkania. Firma spedycyjna również oferuje transport zwierząt domowych – w przystosowanych do tego celu warunkach, by zwierzę dotarło całe i zdrowe na miejsce. Kwestia organizacji transportu podczas przeprowadzki międzynarodowej to nie małe przedsięwzięcie, które zdecydowanie warto powierzyć profesjonalnej firmie.

