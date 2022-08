Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości wpłynie na nowe inwestycje powstające w Lublinie?

Jak wspomniano we wstępie obecnie na rynku nieruchomości występuje duży popyt, który nie maleje mimo rosnących cen mieszkań, czy podnoszenia stóp procentowych. W efekcie nowe inwestycje w Lublinie cały czas powstają, ponieważ deweloperzy starają się zaspokoić potrzeby klientów. Jak będzie w przyszłości? Z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że nowych inwestycji będzie mniej, skutki podwyżek stóp procentowych będą widoczne tak naprawdę dopiero za jakiś czas. W efekcie coraz mniej osób będzie posiadało zdolność kredytową, czyli miało możliwość zaciągnięcia kredytu na mieszkanie. Dokładając do tego rosnące ceny mieszkań, które wynikają w dużej mierze z inflacji można spodziewać się w przyszłości przestoju na rynku nieruchomości. Nowe inwestycje w Lublinie z pewnością będą również projektowane pod konkretne potrzeby, czyli dla osób szukających rozwiązań szytych na miarę.

Czy można spodziewać się spadków cen?

Ceny nowych nieruchomości w Lublinie są naprawdę wysokie, ponieważ za m² mieszkania na rynku pierwotnym należy obecnie zapłacić średnio około 9 600 złotych. Oczywiście w praktyce dostępne są zarówno tańsze, jak i droższe mieszkania, które można znaleźć pod hasłem: nowe inwestycje w Lublinie na Gratka.pl. Czy można spodziewać się spadków cen w przyszłości? Logika podpowiada, że powinien nadejść moment, w którym wzrost cen zahamuje. Czy zaczną one jednak spadać? Wiele w tym przypadku zależy od popytu, który będzie występował w danym momencie oraz kosztów budowy mieszkań, ponieważ deweloperzy z pewnością nie zakładają dokładania do inwestycji.

Co wpływa na rosnące ceny mieszkań w Lublinie?

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Lublinie rosną w szybkim tempie, co wynika przede wszystkim z dużego popytu na tego typu nieruchomości. Do wzrostu cen przyczynia się również inflacja, która skutkuje wzrostem cen materiałów budowlanych. W niektórych przypadkach występuje również problem z ich dostępnością, za co odpowiada załamanie rynku dostaw wywołane najpierw pandemią, a później wojną na Ukrainie. Dokładając do tego rosnące oczekiwania płacowe pracowników oraz ich braki można założyć, że koszty realizacji tego typu inwestycji w najbliższym czasie będą rosły, a ich obniżenie przyjdzie dopiero w momencie stabilizacji sytuacji gospodarczej w kraju oraz politycznej na świecie.

Podsumowując należy stwierdzić, że aktualna sytuacja na rynku nieruchomości z pewnością wpłynie na nowe inwestycje w Lublinie. Patrząc realnie spodziewać można się dalszego wzrostu ich cen, które już teraz osiągnęły naprawdę wysoki poziom.