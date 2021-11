Czy będę musiał spłacać kredyt hipoteczny po zmarłym rodzicu?

Każda sytuacja jest różna

Kiedy odchodzi osoba bliska, a zwłaszcza rodzic jest to traumatyczne przeżycie, jednakże jest to nieodzowny element naszego życia. Naturalnym porządkiem rzeczy jest to, że każde dziecko pożegna kiedyś swojego ojca i matkę. Będąc tego świadomym należy także zdawać sobie sprawę, że w takich sytuacjach do naszych obowiązków będzie należało zadbanie o te sprawy, które zmarli nam pozostawili. Jednakże nie jest to takie proste. Każda sytuacja różni się bowiem od siebie.

Więcej niż jeden kredytobiorca

W praktyce często dochodzi do sytuacji, kiedy kredyt hipoteczny bierze więcej niż jedna osoba. Zazwyczaj są to małżeństwa. Rzadko zdarza się, żeby małżonkowie odchodzili z tego świata oboje w tym samym momencie. Jeśli więc przykładowo nasi rodzice wzięli na siebie kredyt hipoteczny, a po jakimś czasie umarł ojciec, to wówczas obowiązek spłaty reszty kredytu spada na matkę. Jednakże nie musi ona być w tym osamotniona. W takich sytuacjach część regulacji zobowiązań mogą wziąć na siebie osoby, które dziedziczą po zmarłym współkredytobiorcy. Jeszcze inaczej wygląda to w przypadku aktywnego ubezpieczenia, ale o tym za chwilę.

Tylko jeden kredytobiorca

Jeżeli zmarł jedyny kredytobiorca to wówczas umowa kredytowa wygasa. Jednakże dzieje się tak tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zmarły nie miał nikogo, kto by po nim dziedziczył. Jeżeli sytuacja dotyczy naszego rodzica, to wówczas to my będziemy spłacać resztę kredytu. Oczywiście, jeżeli kredytobiorca sporządził testament, w którym jako spadkobiercy figurują osoby inne niż jego dzieci, to wówczas albo podzielimy obowiązek spłaty z pozostałymi spadkobiercami albo ten obowiązek przejdzie w całości na nich.

Co z tym ubezpieczeniem?

Kiedy odejdzie któryś z naszych rodziców, który posiadał kredyt hipoteczny, wówczas należy przejrzeć umowę kredytową oraz koniecznie powiadomić bank. W dzisiejszych czasach w praktyce kredytobiorcy często decydują się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Jest kilka rodzajów ubezpieczeń, ale nas będzie tutaj interesowała tylko polisa na życie.

Jeżeli ubezpieczenie zostało wykupione to wówczas bank wystąpi do ubezpieczyciela o wypłatę świadczenia. W przypadku, kiedy dojdzie do wypłaty to wówczas te środki mogą całkowicie lub częściowo pokryć pozostałą część kredytu do spłaty – wszystko zależy od kwoty wyrażonej w polisie oraz od rodzaju ubezpieczenia. Jeśli będzie to całość pozostałej sumy, to wówczas nie będziemy musieli już niczego spłacać. A jeżeli dotyczy to części sumy, będziemy musieli spłacić pozostałą część.

Ubezpieczyciel może w pewnych okolicznościach odmówić wypłaty świadczenia. Może tak się stać np. w przypadku, gdy przyczyną śmierci było samobójstwo. Szczegółowe okoliczności powinna określać polisa, dlatego zawsze warto bardzo dokładnie ją przeczytać. W takim przypadku lub w przypadku braku ubezpieczenia będziemy musieli spłacić całą pozostałą kwotę kredytu.

Czy zawsze trzeba spłacać kredyt po zmarłych rodzicach?

Jeżeli nie było innych współkredytobiorców, a my jesteśmy jednym spadkobiercą – to wówczas tak. Polskie prawo spadkowe głosi, że w ramach spadku spadkobierca dziedziczy wszystko, co pozostawił po sobie spadkodawca. Wszystko, tzn. zarówno dobra materialne, środki pieniężne jak i długi oraz zobowiązania. Zatem obowiązek spłaty wszystkich należności będzie ciążył na spadkobiercy. Jednakże są od tego pewne wyjątki.

Istnieje możliwość odziedziczenia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co spowoduje ograniczenie naszej odpowiedzialności za długi. Aby tego dokonać należy w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy złożyć w sądzie odpowiedni dokument. Dokument ten musi być poparty spisem całego majątku, jaki zostawił spadkodawca. Inną drogą jest zrzeczenie się całego spadku – zarówno ewentualnych korzyści jak i długów. W każdym z tych przypadków czeka nas przejście przez drogę prawną i załatwianie szeregu formalności.

Innym przypadkiem jest sytuacja, w której spadkobiercą jest osoba nieletnia. Wtedy przejmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza bez konieczności składania dokumentacji.

undefined