Czy brak kierowców przekuwa się na czas dostawy paczki do Anglii?

Wysyłka paczki do Anglii a niedobory kierowców

Anglia jest krajem, do którego od lat Polacy wysyłają ogromne ilości przesyłek. Po Brexicie ta intensywność nieco spadła, ale stali klienci firm kurierskich powoli odzyskują do nich zaufanie. Akceptują nowe ceny, a także nieco dłuższe terminy realizacji usług. Jednocześnie zauważalny jest też spadek liczby ofert przewoźników, którzy dawniej obsługiwali te trasy.

Wydłużone terminy, w jakich są dostarczane paczki do Anglii, mogą być konsekwencją zbiegu dwóch okoliczności. Jedną z nich jest ograniczenie ofert przewoźników, przez co ci aktywni mają więcej zleceń, są bardziej obciążeni i muszą dostosowywać oferty do możliwości technicznych. Druga to niedobory kadrowe, w wyniku których samochody stoją na parkingach, zamiast przewozić przesyłki. Niestety przepisy dotyczące czasu pracy kierowców są bardzo rygorystyczne, a za przekraczanie norm grożą poważne konsekwencje prawne.

Jakie firmy kurierskie oferują przewóz paczek do Anglii?

Tanie paczki do Anglii przewozi obecnie tylko jedna firma – UPS. Pozostali przewoźnicy, których można znaleźć między innymi w serwisie Euro Paka, tymczasowo wstrzymali przewóz paczek do Anglii ze względy na nowe przepisy i konieczność odpraw celnych. W związku z tym niedobory kadrowe w tych firmach nie mają większego wpływu na dostępność usług. Wysyłka paczki do Anglii wymaga też dopełnienia wielu nowych formalności, dlatego przewoźnicy muszą dostosować do nich swoje systemy obsługi klientów. Co można wysłać w paczce do Anglii?

Poza ograniczeniami związanymi z cłem i odprawą nowe przepisy mają też wpływ na zawartość paczek. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o rodzaj wysyłanych przedmiotów, ale też o ich wartość. Osoby, które zastanawiają się, co można wysłać w paczce do Anglii, powinny znać kilka zasad:

w paczce nie mogą się znaleźć towary z listy zakazanych, gdyż przesyłka zostanie zatrzymana, a nawet skonfiskowana i zniszczona,

niezbędne jest staranne pakowanie przedmiotów oraz wypełnianie pustych przestrzeni w opakowaniu,

rzeczy umieszczone w paczce nie mogą mieć łącznej wartości powyżej 200 zł, gdyż zostaną objęte podatkiem VAT,

zawartość paczki nie może przekraczać dopuszczalnej wagi i wymiarów określonych przez przewoźnika,

rzeczy wysyłane w przesyłkach prywatnych nie mogą nasuwać skojarzenia o przeznaczeniu do sprzedaży (wiele sztuk, metki itp.).

Jak zaadresować paczkę do Anglii?

Dłuższe terminy realizacji usług kurierskich z pewnością nie są korzystne w wielu sytuacjach. Dodając do tego możliwość powstawania opóźnień wynikających z odprawy celnej, warto zadbać o to, aby żadne inne czynniki nie wpływały na czas realizacji zlecenia. Dlatego przed przygotowaniem do wysyłki warto poszukać informacji, jak zaadresować paczkę do Anglii. Prawidłowe wpisanie adresu na etykiecie pomoże kurierowi dotrzeć do celu bez tracenia czasu na poszukiwania. Ponadto, zostanie też ograniczone ryzyko, że kurier nie znajdzie adresata, a paczka wróci do nadawcy.