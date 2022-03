Czy gruntować ścianę przed malowaniem?

Producenci farb prawie zawsze zalecają nałożenie więcej niż jednej warstwy farby. Niezależnie czy nakładając ją pędzlem, wałkiem czy malując natryskowo. Ma to na celu uzyskanie grubszej powłoki i bardziej intensywnego koloru. Malarze, szczególnie domowi często chcą pominąć gruntowanie przed malowaniem. Z naszego doświadczenia odpowiedź w mniejszym stopniu opiera się na czynnikach obiektywnych, które przedstawiamy poniżej, a częściej subiektywnych jak np. czas czy cierpliwość do malowania. W końcu gruntowanie może wydawać się zmarnowanym wysiłkiem i dochodzi do tego dodatkowy koszt materiału. Gruntowanie pochłania przecież realnie tyle samo pracy, co nałożenie warstwy farby. Każde pociągnięcie pędzla i każde pociągnięcie wałkiem wymaga tyle samo wysiłku, jak w przypadku ostatecznej powłoki, a na koniec cała praca nad gruntowaniem zostaje przysłonięta przez farbę. Jakie są więc powody dla których warto byłoby zagruntować powierzchnię przed malowaniem?

Ukrywanie plam

Farba podkładowa została zaprojektowana w celu zapewnienia stabilnej powierzchni,

na której mogą być nakładane kolejne warstwy farby. Farba podkładowa pomaga również ukryć plamy na powierzchni, które normalnie mogłyby przebić się nawet przez większą liczbę warstw farby.

Stabilna powierzchnia bazowa

Porowatość powierzchni to warunek, dla którego najczęściej uzasadnione jest zastosowanie podkładu malarskiego. Gdy powierzchnia jest zbyt porowata, zbyt duża ilość farby zostanie wciągnięta przez powierzchnię. Wymagane byłyby więcej niż dwie warstwy farby, zanim farba stworzyłaby grubą, ochronną powłokę.

Koszty

W przypadku gdy podłoże "wypija" farbę, taniej jest wykonać gruntowanie i dopiero na taki grunt położyć farbę, która jest kilkukrotnie droższa w eksploatacji i słabiej przystosowana.

Bez pomyłki - Pewne Rozwiązanie

Każda sytuacja jest inna, a konsekwencje mogą być trudno odwracalne. W przypadku gruntowania powierzchni, mamy pewność że się nie pomylimy.

Ryzyko które moglibyśmy podjąć bez gruntowania obniżamy do zera.

Jeśli płyta gipsowo-kartonowa jest tłusta

Gołe płyty kartonowo-gipsowe mają tendencje do "nie chwytania" farby. Tak jak w przypadku drewna, warstwa może być mocno porowata i niepotrzebnie wypijać farbę, co wymuszałoby nałożenie jeszcze jednej warstwy. Z gruntowaniem tego problemu nie ma.

"Błyszczące" kolory pod spodem

Błyszczące powłoki bazowe nie trzymają dobrze farby. Lekkie przetarcie papierem ściernym i jedną lub dwiema warstwami gruntu pomoże farbie uczepić się nawet takiej powłoki. Często nawet papier ścierny nie będzie potrzebny.

Zmiana z koloru ciemnego na jasny

Unikaj problemów związanych z wielokrotnym nakładaniem jasnej farby na ciemniejsze kolory. Zamiast tego, najpierw pokryj powierzchnię dwiema warstwami białego gruntu, jeśli istniejący kolor jest bardzo ciemny.

Przechodząc od jasnego do ciemnego koloru, pamiętaj, że większość sprzedawców farb ma możliwość zabarwienia gruntu. Zbliża to kolor podkładu do koloru wykończenia ściany, zmniejszając liczbę nakładanych warstw podkładowych i kolorowych.

Artykuł napisany przez firmę DobreMalowanie.pl, specjalizującej się w malowaniu ścian.