Czy łatwo jest znaleźć pracę za granicą?

Ogłoszenia o pracę – gdzie najwięcej ofert?

Co kraj to inne zapotrzebowania. Od lat największym powodzeniem cieszą się wyjazdy zarobkowe do Niemiec, gdzie najwięcej ofert pochodzi z branży budowlanej lub przeznaczonych jest dla opiekunów osób starszych. Holandia, jako drugi kraj migracji zarobkowych Polaków najczęściej oferuje prace sezonowe przy zbiorach. W Wielkiej Brytanii cały czas powodzeniem cieszą się specjaliści takich dziedzin jak finanse, medycyna, inżynieria czy mechanika. I tu i w Irlandii zapotrzebowanie na opiekunów dla dzieci, czy osób starszych również jest spore. Poza UE chętnie wyjeżdżamy też do Norwegii, która przynależy do strefy Schengen i gdzie rynek pracy od 2009 roku jest dla Polaków otwarty. Tam poza ofertami sezonowymi, poszukuje się budowlańców, elektryków, stolarzy, kierowców, jak również pielęgniarek i lekarzy.

Kwestie językowe, a znalezienie pracy za granicą

Znajomość któregoś obcego języka zawsze jest pomocna w procesie poszukiwania pracy. Język angielski to jedno, bo gwarantuje nam już, że w ogóle się porozumiemy. Jednak jeszcze lepiej, kiedy dysponujemy choćby podstawową znajomością holenderskiego, niemieckiego czy norweskiego. Może się okazać, że wybrana agencja pracy za granicą oferuje kursy językowe, szczególnie jeśli dana profesja wymaga znajomości języka np. zawody medyczne. Z reguły jednak sporo jest ofert pracy, na które nie ma takiej konieczności, a języka można uczyć się na bieżąco, przebywając w nowym środowisku. Przebywanie w otoczeniu obcojęzycznym to najlepszy sposób na naukę języka. Gdzie szukać ofert pracy za granicą, gdy już wiemy, że chcemy, choć na jakiś czas spróbować swoich sił poza krajem?

Praca za granicą – gdzie ją znaleźć?

Internet to miejsce, w którym jeśli wiemy, jak szukać, to wszystko znajdziemy. Wystarczy rozeznać się w portalach, które w danym kraju gromadzą najwięcej ofert z branży, która nas interesuje. Funkcjonujące w danym kraju agencje pracy również umieszczają bieżące oferty pracy, co pozwala jeszcze na terenie swojego kraju zweryfikować kompetencje i doświadczenie wymagane na danym stanowisku oraz wysłanie CV.

Jeśli mamy obawy przed samodzielnym organizowaniem wyjazdu i brak nam zaufania do internetowych ofert, można posiłkować się agencjami pośrednictwa pracy za granicą, których na terenie Polski jest całkiem sporo. Nie tylko pomogą nam znaleźć pracę odpowiadającą naszym kompetencjom w tym kraju czy regionie, który najbardziej nas interesuje, ale też pomogą w innych kwestiach związanych z wyjazdem. Agencja pośrednictwa pracy pomoże zorganizować zakwaterowanie, transport, pomoc językową w postaci koordynatora na miejscu. Będzie pomocna przy kompletowaniu dokumentów i ubezpieczenia na czas wyjazdu.