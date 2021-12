Czy można korzystać z konta bankowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Czeka cię przeprowadzka do innego kraju? Skorzystaj z usług spedytora

Chyba każdy z nas choć raz w życiu zmieniał miejsce zamieszkania. Jak wiadomo – wiąże się to z koniecznością przewiezienia mebli oraz rzeczy osobistych. Jeśli przeprowadzamy się na terenie kraju – z reguły nie wydaje się to problemem. Dylemat pojawia się jednak, jeśli chcemy przenieść się do innego kraju. Niekiedy za granicę chcemy przenieść siedzibę firmy, innym razem chodzi o dom czy mieszkanie. Jak uporać się z przeprowadzką za granicę? Podpowiadamy w poniższym artykule.