Czy można wystawiać faktury VAT za darmo?

Co to jest Krajowy System e-faktur? Jak wystawić za darmo e-faktury? Dodatkowe funkcje programów do faktur elektronicznych

Jak wystawić e-fakturę? Czy jest możliwość wystawiania darmowej faktury VAT? Szukasz sposobu na proste, szybkie i przyjemne generowanie faktur? Sprawdź nasze polecenie już teraz! Szczegóły znajdziesz w niniejszym artykule. Zanim jednak przejdziemy do narzędzia, które umożliwia darmowe wystawianie faktur VAT, przypomnijmy, czym jest Krajowy System e-faktur. Dlaczego? Ponieważ ten system niebawem stanie się obowiązkowym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy i wymusi na nim konieczność generowania e-faktur.

Co to jest Krajowy System e-faktur?

Czym jest Krajowy System e-faktur? W skrócie KSeF to rozwiązanie, które służy nie tylko do wystawiania, ale i otrzymywania czy przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Aktualnie jest opcją dobrowolną, ale kiedy tylko KSeF otrzyma derogacyjną decyzję Komisji Europejskiej, będzie obowiązkowy od 2023 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku fakturowanie elektroniczne będzie obowiązkowym działaniem dla każdego, kto jest uprawniony do wystawiania faktur.

Polscy przedsiębiorcy mogą z e-faktury korzystać od 1 stycznia 2022 roku. Jest to jedna z dwóch form dokumentowania sprzedaży. Pierwszą są oczywiście faktury papierowe oraz faktury elektroniczne, które już właściwie funkcjonują w gospodarczym obrocie. Do zalet takiego rozwiązania zalicza się między innymi to, że przedsiębiorca, który wystawi e-fakturę, szybciej otrzyma zwrot VAT. Oprócz tego e-faktura to gwarancja bezpieczeństwa, szybszego obrotu i wygody. Zaletą jest także standaryzacja, łatwiejsze księgowanie faktur w systemach FK, mniejsza ilość obowiązków oraz konieczność przesyłania równie mniejsze ilości danych.

Jak wystawić za darmo e-faktury?

Jak za darmo wystawić elektroniczną fakturę VAT? Polecamy skorzystać z systemu Fillup. Program jest darmowy na 30 dni i po upłynięciu tego okresu możesz wykupić jego pełną wersję. Jeśli jednak nie zdecydujesz się na zakup, w dalszym ciągu system umożliwi Ci wystawianie darmowych e-faktur VAT.

Zaletą programu Fillup jest również to, że faktury można wystawiać właściwie z każdego urządzenia i to w każdym miejscu na całym świecie. Wystarczy mieć dostęp do laptopa, tabletu czy smartfona i połączyć się z Internetem. To doskonałe rozwiązanie dla tych osób, które pracują zdalnie.

Ponadto wspomniany system gwarantuje wysokie bezpieczeństwo danych. Każda informacja wprowadzona do programu jest przechowywana w odpowiednim, zabezpieczonym miejscu – a mianowicie na chmurze. Dane przesyła się za pośrednictwem protokołu SSL.

Fillup umożliwia także integrację z Krajowym Systemem e-faktur. A zatem wszystkie elektroniczne faktury możesz automatycznie i za darmo przesłać do KSeF za pomocą tak zwanego połączenia zdefiniowanego.