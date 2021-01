Czy po wyrwaniu zęba można palić?

Usunięcie zęba to niesamowicie prosty, zupełnie w dzisiejszych czasach nieskomplikowany, a także bezbolesny (dzięki zastosowanemu znieczuleniu) zabieg chirurgiczny. Wykonuje się go w taki sposób, że z pomocą kleszczy ekstrakcyjnych usuwa się całkowicie zęba z zębodołu. Można również ową chirurgiczną procedurę wykonać metodą dłutowania. Oczywiście, jak każdy zabieg, również wyrywanie zęba wiąże się z ryzykiem pojawienia się powikłań po zabiegu. Można ich, rzecz jasna, uniknąć, ale trzeba ściśle stosować się do zaleceń naszego dentysty, a tych zaleceniach zawsze znajdzie się porada, aby nikotyny unikać całkowicie.

Nie żuć gumy z nikotyną, nie palić e-papierosów, a przede wszystkim nie palić klasycznych papierosów, w których palony tytoń będzie miał największą temperaturę - dodaje Magdalena Złoczewska, redaktorka w serwisie poprostuzdrowo.pl.

Jak długo musimy czekać, aby znów móc palić?

Faktem jest, że dla nałogowych palaczy, którzy uzależnieni są od ciągłego dopływu nikotyny do organizmu, wyrywanie zęba to nie lada przeszkoda w codziennym funkcjonowaniu. Proces gojenia się bywa bolesny i trwa przez pewien okres. W tym okresie palić nie możemy, dlatego jest to ogromne wyzwanie dla osób uzależnionych od nikotyny. Nikotyna uzależnia zarówno psychicznie, jak i sprawia, że może nam brakować samego gestu trzymania papierosa w ustach, dlatego palacz, jeśli choć na chwilę się zapomni, może nieświadomie sięgnąć po paczkę w momencie zwiększonego stresu, odpalić papierosa i nieszczęście gotowe. A chodzi przecież o to, by palenia unikać do czasu, kiedy wszystko w naszej jamie ustnej zagoi się do satysfakcjonującego poziomu. Nie stanie się to, jeśli proces gojenia będziemy utrudniać przez palenie tytoniu. W dodatku mogą się pojawić groźne powikłania.

Jak długo zatem musimy się powstrzymywać od palenia? Dentyści zalecają zazwyczaj trzy dni bez nikotyny, chociaż oczywiście może to być dłuższy okres. U większości pacjentów rana pooperacyjna goi się w przeciągu trzech dni, jednak warto dać sobie minimalnie więcej czasu, by mieć pewność, że palenie nie spowoduje komplikacji w procesie gojenia i nie przysporzy dodatkowych trudności.

Jeśli jednak nie potrafimy się powstrzymać, musimy zakryć ranę gazą, a palić w taki sposób, by dym znajdował się w jamie ustnej jak najkrócej, a więc palimy bez mocnego zaciągania się i nie trzymamy dymu w ustach pod żadnym pozorem. Po paleniu należy przemyć jamę ustną wodą lub innym płynem o właściwościach antyseptycznych.

Dlaczego palenie po ekstrakcji zęba to kiepski pomysł?

Przede wszystkim dlatego, że nikotyna źle wpływa na proces gojenia się i zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań. Paląc, sprawiamy, że rana goi się dłużej, a ostateczny efekt może nie być zadowalający. Trzeba pozwolić ranie na zabliźnianie się w sposób naturalny, bo tylko pełne jej zamknięcie obroni nas przed konsekwencjami w postaci powikłań.

Ważną kwestią jest również fakt, że proces palenia może wysuszyć zębodół. Podczas zaciągania się dymem papierosowym w jamie ustnej powstaje podciśnienie, a to może prowadzić do uszkodzenia zabliźniającego się skrzepu. Zakrzepła krew chroni zębodół przed zakażeniem, więc każde naruszenie skrzepu może do niego prowadzić. Jeśli doprowadzimy do wysuszenia zębodołu, na pewno to poczujemy, bo ból będzie intensywnie pulsował w miejscu rany. Może nawet promieniować do ucha czy skroni. Leczenie tego schorzenia polega na wymyciu rany, by usunąć wszystkie szkodliwe substancje z rany, a czasem wiąże się z koniecznością sięgnięcia po antybiotyki.

Najgorsza rzecz, jaka może się nam przytrafić, gdy będziemy palić po ekstrakcji zęba, to zapalenie okostnej. Zapalenie okostnej daje o sobie znać wtedy, gdy kość nas boli, a nasz organizm znajduje się w stanie wysokiej gorączki, miejsce zapalenia natomiast pozostawać będzie opuchnięte. Żeby owo zapalenie wyleczyć, trzeba będzie stosować antybiotyki przez okres do maksimum dwóch tygodni.

Podsumowanie

Czy można zatem palić po usunięciu zęba? Można, ale pamiętajmy, że jest to zachowanie wysoce nierozsądne, więc najlepiej nie robić tego, jeśli nasze zdrowie ma dla nas jakąkolwiek wartość. Wytrzymajmy, aż wszystko się zagoi i nie palmy wcześniej niż po 3 dniach od ekstrakcji.