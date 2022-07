Czy praca jako Opiekunka osób starszych w Niemczech jest trudna?

0 A A

Coraz większa ilość Polek decyduje się na pracę w opiece w Niemczech. Co prawda jest to praca wymagająca, ale również stabilna i dobrze płatna. Niemieckie rodziny i seniorzy bardzo cenią Opiekunki pochodzące z Polski, co sprawia, że rynek opiekuńczy oferuje różnorodny wybór zleceń. Jednak przed pierwszym wyjazdem część kobiet zastanawia się nad trudami pracy w opiece. Na zleceniu Opiekunka ponosi odpowiedzialność za dobrobyt psychiczny i fizyczny seniora. Choć jest to bardzo wdzięczna praca i Opiekunki często nawiązują ze swoimi Podopiecznymi przyjacielskie relacje, przed wyjazdem na sztelę często pojawia się pytanie: Czy dam sobie radę w pracy w opiece?

