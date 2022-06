Czy probiotyki wzmacniają odporność? Znamy odpowiedź!

Zadbanie o swoje jelita może odmienić twoje życie. W tym stwierdzeniu nie ma przesady ani krztyny żartu. Okazuje się, że jelita wpływają na znacznie więcej procesów niż trawienie pokarmów. Bytują w nich bakterie, które wspomagają m.in. pracę układu immunologicznego. Bez przerwy doskwierają ci infekcje, a nie możesz znaleźć ich przyczyny? Najwyższa pora wzmocnić swoje jelita!

Co powinien zawierać dobry probiotyk na jelita?

Większość z nas kojarzy probiotyki jako leki osłonowe stosowane podczas antybiotykoterapii, jednak w dzisiejszych czasach antybiotyk nie jest jedynym, co może zaburzyć mikroflorę jelitową. Lekkie przeziębienie, stresujące wydarzenia w życiu, wahania rytmu dobowego - twoje jelita odczuwają każdą zmianę. Specjaliści coraz częściej podkreślają, że choroby układu trawiennego nierzadko powiązane są również z kondycją psychiczną.

Jeśli problemy jelitowe doskwierają ci w znacznym stopniu, warto podjąć współpracę z osobą, która rozpisze suplementację dostosowaną do twoich potrzeb - może to być dietetyk lub gastrolog. Najczęściej problemy trawienne są objawem innych dolegliwości, a nie główną chorobą. Ich osłabienie wpływa również na zwiększoną podatność na infekcje, przez co koło się zamyka.

Szukając dobrego probiotyku, który poprawi ogólny stan jelit, celuj w preparaty o potwierdzonej jakości. Rozpoznasz je po numeracji umieszczonej na końcu nazwy konkretnego szczepu. Ciąg złożony z numerów i liter potwierdza, że bakteria umieszczone w suplemencie zostały przebadane laboratoryjnie. Warto również wiedzieć, że podstawowy probiotyk dla dorosłych powinien zawierać szczepy z rodziny Bifidobacterium.

Jak przyjmować probiotyk, aby podnieść odporność?

Jak brać probiotyk, kiedy masz obniżoną odporność? Na pewno należy wprowadzić go podczas przyjmowania antybiotyku. Nie zaszkodzi również suplementowanie żywych kultur bakterii, jeśli zażywasz na co dzień inne leki na choroby przewlekłe. Większość farmaceutyków nie pozostaje obojętna dla mikrobioty jelitowej i błon żołądka.

Aby osiągnąć oczekiwane efekty, wybierz suplement wysokiej jakości zawierający kilka lub kilkanaście rodzajów drobnoustrojów. Łykanie tabletek z niezidentyfikowanymi bakteriami lub szczepami niedostosowanymi do twojego problemu mija się z celem. Przykładem efektywnego i jakościowego preparatu o złożonym składzie jest np. probiotyk Lab One.

Kiedy wprowadzić probiotyk dla dzieci?

Coraz więcej rodziców suplementuje probiotyki również u dzieci. Nie jest tajemnicą, że maluchy - zwłaszcza te w wieku przedszkolnym lub szkolnym - chorują niemal bez przerwy. Warto wobec tego wspomóc ich odporność odpowiednią suplementacją. Jednak pierwszym krokiem w poprawie zdrowia dziecka powinna być zróżnicowana dieta dostarczająca mu wszystkich niezbędnych witamin i składników odżywczych.

Bezwzględnie należy wprowadzić probiotyk u dzieci podczas i po zakończeniu antybiotykoterapii. Dobrym pomysłem będzie profilaktyczne wzmocnienie jelit przed okresem jesienno-zimowym. Jeśli zdecydujesz się na suplementację całoroczną, warto co kilka miesięcy lub tygodni zmieniać podawane szczepy bakterii. W ten sposób wzbogacisz mikroflorę bakteryjną na kilku płaszczyznach. Podobna zasada tyczy się również dorosłych. Dlatego probiotyki wieloszczepowe są znacznie efektywniejsze.