Czy Real Madryt zrehabilituje się za porażkę z Bilbao?

Okazja ku temu nastąpi w niedzielę, kiedy Real Madryt zagra na Estadio Santiago Bernabeu w rozgrywkach La Liga z Granadą.

– Oczekuję występu, który pokaże reakcję zespołu na porażkę z Athletic Bilbao. Musimy się odpowiednio przygotować, ponieważ podobnie jak wszystkie zespoły, Granada przyjedzie na Estadio Santiago Bernabeu, aby zagrać w swoją grę i będzie szukać naszej słabości. Najważniejsze, abyśmy pokazali dobrą reakcję, rozegrali dobre spotkanie i wygrali mecz – powiedział trener Realu Madryt podczas konferencji prasowej.

– Drużyna jest w dobrej formie. Pomimo porażki, dobrze radziliśmy sobie na San Mamés i mieliśmy dobrą kontrolę nad grą. Obecnie mamy w zespole kontuzje Benzemy, Mariano i Mendy’ego, ale wszyscy wrócą w przyszłym tygodniu. Myślę, że ten trudny okres dobiegnie końca w przyszłym tygodniu, kiedy cała trójka wraca do składu.

– Karim Benzema nie zagra. Chociaż zrobił progres, nadal nie jest w 100% gotowy do gry. Trenował wczoraj, ale nie czuł się zbyt dobrze. Będziemy musieli poczekać na niego dwa lub trzy dni, aby sprawdzić, czy nadaje się do gry w następnym meczu.

Carlo Ancelotti o rotacji w zespole

– To prawda, że często wystawiałem tych samych graczy, ale są też tacy, którzy nie grali dużo, a byli gotowi do gry. Styczeń był dość trudnym miesiącem z powodu Copa del Rey, Superpucharu Hiszpanii i podróży Brazylijczyków na zgrupowania reprezentacji. Na szczęście jest to już za nami i i musimy odpowiednio przygotować do lutowych spotkań. Myślę, że zarządzamy drużyną we właściwy sposób, ponieważ to ja codziennie obserwuje zawodników na treningach i na tej podstawie podejmuję swoje decyzję.

– Jestem przyzwyczajony do bycia w takich sytuacjach, ponieważ jestem trenerem Realu Madryt . Jako trener Realu Madryt zawsze musisz podejmować decyzje. Czasami robisz je dobrze, a czasami źle. To wszystko jest całkiem normalne w naszej pracy i nie ma w tym nic nowego.

Carlo Ancelotti o relacjach z Edenem Hazardem

– Kiedy mówię, że nic się nie stało, mam na myśli jego sytuację osobistą i relację pomiędzy nami. Nic się nie wydarzyło, jeśli chodzi o jego formę, jest w porządku i dobrze trenuje. Czasami muszę jednak podejmować decyzje.

– Fakt że Hazard nie gra w konkretnej grze wynika z tego, że wybrałem grę innym zawodnikiem, ale Hazard grał przeciwko Elche i strzelił gola. Grał, kiedy wierzyłem, że może pomóc drużynie i zrobił to. Jednak nie ma to nic wspólnego z jego kondycją czy powodami osobistymi.

Źródło: www.realmadrid.com