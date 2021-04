Czy singiel dostanie hipoteczny?

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to bankowy produkt kredytowy, który polega na tym, że bank pożycza danej osobie pieniądze na realizację celów mieszkaniowych. Takim celem może być kupno domu lub mieszkania (z rynku pierwotnego lub wtórnego), budowa domu, kupno działki budowlanej czy remont nieruchomości.

„Ważne jest, że kredyt mieszkaniowy jest zabezpieczony hipoteką, czyli bank wpisuje się w księdze wieczystej nieruchomości i pozostaje tam, póki kredyt nie zostanie w całości spłacony. Nie oznacza to, że bank jest właścicielem nieruchomości, ale ma prawo do jej sprzedaży w przypadku sporych problemów kredytobiorcy ze spłatą zobowiązania” – wyjaśnia ekspert z instytucji finansowej Aasa Polska.

Warto wiedzieć, że kredyty hipoteczne są szczegółowo uregulowane prawnie. Po pierwsze kredyt hipoteczny można uzyskać tylko w walucie swoich zarobków, aby ograniczyć ryzyko zmiany kursu walut (jak miało to miejsce przy problematycznych kredytach frankowych). A po drugie, do kredytu mieszkaniowego trzeba wnieść wkład własny. W praktyce oznacza to, że bank i kredytobiorca składają się na zakup nieruchomości i trzeba mieć 20% wartości inwestycji w formie własnych środków. Zdarzają się również oferty kredytu na mieszkanie z 10% wkładem własnym, ale wtedy drugie 10% należy ubezpieczyć. Takim kredytem zazwyczaj można sfinansować mieszkanie w dużym mieście, które często wybierają single.

Kalkulator hipoteczny pokazuje więc, że aby kupić mieszkanie o wartości 300 tys. zł, trzeba mieć przynajmniej 60 tys. zł albo 30 tys. zł, gdy skorzystamy z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Kredyt hipoteczny dla singla – czy jest możliwy?

Tak naprawdę banku nie interesuje, w jakich relacjach pozostają kredytobiorcy. Wspólnie do banku o kredyt może zawnioskować małżeństwo, związek partnerski, rodzic z pełnoletnim dzieckiem, a także zupełnie przypadkowe dla siebie osoby.

Jednak do liczenia zdolności kredytowej są brane pod uwagę łączne dochody kredytobiorców. Jeżeli do banku zgłosi się singiel, który zarabia 4 tys. zł, to kalkulator zdolności kredytowej pokaże, że może liczyć na niższą kwotę kredytu niż para, której dochody to łącznie 6 tys. zł.

Jednym z czynników wpływających na zdolność kredytową jest także stan cywilny. Statystycznie lepiej spłacają kredyt małżeństwa, więc bank chętniej przyzna im kredyt na dom czy mieszkanie. Jeżeli singiel ma odpowiednio wysokie dochody, pracuje w stabilnej branży, ma dobrą historię kredytową i nie posiada zbyt wielu zobowiązań, to jak najbardziej może liczyć na finansowanie.

Warto pamiętać, że z kolei negatywnie wpływa na zdolność liczba osób na utrzymaniu. Małżeństwa często mają dzieci, a single nie, więc to dla nich plus podczas oceny szansy na kredyt.

Ile musi zarabiać singiel, aby dostać kredyt hipoteczny?

Zdolność kredytowa jest liczona przez banki indywidualnie i w różny sposób, dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, ile singiel musi zarabiać, aby kalkulator kredytowy pokazał, że otrzyma on kredyt.

Sporo zależy od wysokości zarobków, interesującej Cię kwoty kredytu, historii kredytowej oraz wybranej nieruchomości. Banki deklarują, że nie ma minimalnej kwoty zarobków, od których można starać się o kredyt hipoteczny albo jest ona naprawdę niska (np. 500 – 800 zł).

Jeśli jednak chcesz oszacować swoje szanse na uzyskanie finansowania, to warto skorzystać z dostępnego w internecie kalkulatora zdolności kredytowej. Wpisujesz tam kwotę swoich zarobków oraz posiadane zobowiązania, a narzędzie wylicza, na jaką sumę mniej więcej możesz liczyć.

Przykładowo, singiel, który zarabia 4 tys. zł, mieszka sam i nie ma żadnych zobowiązań może liczyć na około 400 tys. zł kredytu. Ostatecznej oceny zdolności kredytowej dokonują banki, wyliczenia kalkulatora trzeba traktować szacunkowo.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny dla singla w 4 popularnych bankach?

Ile kosztuje kredyt hipoteczny przy wyżej wymienionej pensji? Aby pożyczyć 400 tys. zł na 30 lat (przy 20% wkładzie własnym), trzeba oddać do banku około 150 – 220 tys. zł więcej. Ranking kredytów hipotecznych pokazuje, że najniższy możliwy koszt kredytu dostępny przy dobrej zdolności kredytowej to 147 tys. zł.

Bank Millennium właśnie tyle sobie liczy za udzielenie kredytu hipotecznego. Rata w tym banku wynosi 1 520,84 zł.

O około 2 tys. zł drożej wycenia taką usługę PKO Bank Polski, bo w nim trzeba zapłacić 149 828 zł. Miesięczna rata to 1 527,30 zł.

Kalkulator kredytu hipotecznego wylicza także, że Bank Pekao udziela takiego zobowiązania za około 166 tys. zł, co przekłada się na ratę w wysokości 1 572 zł.

Trochę droższy jest ING Bank Śląski. Kalkulator kredytu dla tej instytucji pokazuje, że za kredyt hipoteczny trzeba zapłacić 168 400 zł, natomiast rata wynosi 1 579 zł.

Gdzie najłatwiej singiel dostanie kredyt hipoteczny?

Nie ma niestety konkretnego banku, który najłagodniej ocenia sytuację kredytową singli. Wszystko zależy od wysokości zarobków, branży, formy zatrudnienia, stażu pracy, historii kredytowej i posiadanych zobowiązań. Bank także chętnie zabezpieczy się na atrakcyjnym mieszkaniu w dobrej lokalizacji. Ważna jest również wysokość wkładu własnego – im więcej uda się zaoszczędzić, tym większa szansa na uzyskanie finansowania.

Powyżej wymienione banki to te, które aktualnie mają najlepsze warunki kredytowania. Przyjrzyjmy się więc, jakie wymagania trzeba w nich spełnić (oprócz odpowiedniej zdolności kredytowej), aby uzyskać decyzję pozytywną.

Bank Millennium udziela kredytu hipotecznego z 10% wkładem własnym. Jest to więc dobra propozycja dla osób, które nie mają dużych oszczędności. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu, a dla osób, które zdecydują się założyć konto osobiste i aktywnie korzystać z usług banku obniża także marżę.

Jeżeli chcesz kupić mieszkanie, to PKO Bank Polski także wymaga posiadania tylko 10% wartości inwestycji. W tym banku można skorzystać z oferty ze stałym oprocentowaniem przez 5 lat, co gwarantuje, że przez ten czas Twoja rata się nie zmieni. PKO BP to również dobry adres, jeżeli chcesz wziąć kredyt na remont czy wykończenie nieruchomości.

Bank Pekao również wymaga 10% wkładu własnego dla osób, które zarabiają w złotówkach. Ma także w swojej ofercie kredyty walutowe, które pozwolą na uzyskanie finansowania osobom zarabiającym za granicą – w strefie euro, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Szwecji i w Norwegii. Wtedy jednak trzeba wnieść min. 30 – 40% wkładu własnego, założyć konto walutowe w tym banku i zapewnić na nie przelew wynagrodzenia od min. 6 miesięcy.

W ING Banku Śląskim trzeba mieć 20% wkładu własnego, ale oferuje on dwie oferty promocyjne. „Łatwy start” zeruje prowizję za udzielenie kredytu, a „Lekka rata” obniża marżę, co wpływa pozytywnie na wysokość raty. Można wybrać jeden z dwóch dostępnych wariantów.

Czy warto wziąć kredyt hipoteczny samemu?

Jeśli zależy Ci, aby mieć tylko na siebie kredyt hipoteczny, kalkulator natomiast pokazuje, że możesz go dostać, to jak najbardziej warto to zrobić. Wtedy mieszkanie jest wyłącznie Twoje, możesz bez ograniczeń nim dysponować i tylko Ty odpowiadasz za spłatę kredytu. W związku z tym nie obciążasz spłatą swoich bliskich (np. rodziców). Ma to jednak swoje minusy.

Często przy jednym kredytobiorcy bank bardziej surowo ocenia ryzyko kredytowania. W końcu jedna pensja to dla banku wyższe prawdopodobieństwo, że mogą być problemy ze spłatą. Wtedy trzeba często wykupić ubezpieczenie na życie, które zabezpieczy spłatę rat, jeśli stracisz pracę albo wydarzy się coś, co sprawi, że nie będziesz mógł jej wykonywać (np. wypadek). To są dodatkowe koszty doliczane do raty.

Wyższe ryzyko często wiąże się z większym wkładem własnym, którego wymaga bank. Singlowi czasami trudno wygospodarować potrzebną kwotę i wtedy wyjściem z sytuacji jest kredyt gotówkowy. Taka oferta będzie droższa, ale nie jest wymagany wkład własny i bank nie zabezpiecza się na hipotece mieszkania. Banki udzielają kredytów gotówkowych do 200 – 300 tys. zł, więc warto również tę opcję rozważyć, jeśli interesuje Cię relatywnie niedrogi lokal. Wtedy także nie trzeba będzie się rozliczać z poniesionych wydatków, bo kredyt jest udzielany na dowolny cel.

Z kolei w przypadku konieczności sfinansowania mniejszych wydatków jak np. remont domu czy mieszkania alternatywą dla kredytu hipotecznego, czy gotówkowego może być pożyczka online. Sprawdź na: https://www.aasapolska.pl/pozyczka-online