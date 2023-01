Czy trzeba zapłacić podatek od darowizny od rodziców?

Darowizna a podatek

Otrzymanie darowizny wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Obowiązek ten dotyczy osoby, która otrzymała pieniądze, czyli na obdarowanym. Darczyńca – w tym przypadku rodzice – nie musi składać żadnych deklaracji ani płacić podatków.

Darowizny między członkami bliskiej rodziny korzystają jednak ze zwolnienia od podatku – przy spełnieniu odpowiednich formalności. Zgodnie z art. 4a ustawy od podatku od spadków i darowizn jeżeli darowizna zostanie przekazana w formie przelewu bankowego (z odpowiednim tytułem przelewu), a obdarowany w ciągu 6 miesięcy od dnia jej przekazania złoży do urzędu skarbowego zgłoszenie SD-Z2, to wówczas od otrzymanych środków w ogóle nie musi płacić podatku. W przypadku rodziców i dzieci uldze podlega cała kwota, niezależnie od wysokości przelewu.

Warunki skorzystania z ulgi podatkowej

Jak widać, ulga jest sporym udogodnieniem w sytuacji otrzymania darowizny pieniężnej od rodziców. Warto więc zwrócić uwagę na wszystkie formalności, których należy dochować, by z tego zwolnienia móc skorzystać. Należy spełnić poniższe warunki:

Darowizna musi być przekazana z formie przelewu bankowego (lub przekazu pocztowego).

W ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania trzeba złożyć do urzędu skarbowego formularz SD-ZD. Termin ten musi być dochowany

Po spełnieniu tych warunków, nie zapłacimy podatku od darowizny od rodziców – niezależnie od jej wysokości.

Trzeba również pamiętać, że do druku składanego do urzędu należy dołączyć potwierdzenie otrzymania przelewu na rachunek bankowy. Istotną kwestią jest także fakt, że umowa darowizny jest ważna, nawet jeśli nie została zawarta na piśmie. Jeżeli jednak doszło do przekazania pieniędzy, to czyni samą darowiznę ważną w świetle prawa. Jak więc widać, nie trzeba spisywać jej warunków, także dla urzędu ta kwestia nie ma znaczenia – liczy się potwierdzenie przelewu.

Pozostałe kwestie formalne

Należy też podkreślić, że niektóre urzędy oczekują złożenia jednej deklaracji SD-Z2 po otrzymaniu przelewu od obojga rodziców. Inne wymagają dwóch druków – jednego w związku z darowizną połowy kwoty od ojca, drugiego – od matki. Lepiej w takiej sytuacji faktycznie złożyć dwa zeznania, uniknie się niedopowiedzeń i ewentualnych wyjaśnień w urzędzie. Jeśli więc przykładowo dziecko otrzymuje darowiznę w wysokości 120 tys. zł, to składa jeden i drugi SD-Z2, potwierdzając otrzymanie od rodziców po 60 tys. zł. Wystarczy dołączyć oczywiście jedno potwierdzenie przelewu całej kwoty.

Jak więc widać, rozliczenie darowizny pieniężnej od rodziców nie jest skomplikowaną sprawą. Trzeba jednak zadbać o przekazanie środków w formie przelewu bankowego (najlepiej z tytułem przelewu: „darowizna pieniężna” bądź podobnym), o terminowe złożenie druków SD-Z2 (jak wspomniano – w dwóch egzemplarzach, według wymienionych zasad) oraz o dołączenie dowodu otrzymania przelewu. Spisywanie umowy darowizny nie jest potrzebne i tym aspektem nie trzeba się przejmować.

Źródło: ePorady24.pl - Porady prawne