Czy warto stosować fugę do spoinowania kostki brukowej?

Czy fugowanie kostki brukowej to konieczność?

Wiele osób zastanawia się, czy spoinowanie kostki brukowej ma sens. Warto jednak pamiętać, że poszczególne jej elementy są podatne na uginanie pod wpływem ciężaru i ścinanie, co może wpływać na ich mechaniczne uszkodzenia. Zastosowanie odpowiedniej szerokości szczelin wraz z fugowaniem może temu zapobiec. Przyjmuje się, że fuga powinna wynosić od 2 do 5 mm w zależności od rodzaju kostki, by spełniać swoje zadanie. Spoinowanie powinno się zastosować również z innych względów. Wzmacnia ono bowiem strukturę nawierzchni i sprawia, że całość zachowuje swoje właściwości. Oczywiście najpopularniejszym spoiwem jest piasek, który jednak z czasem może się wypłukiwać i porastać mchem co znacznie zmniejsza jego wartość użytkową. Fuga do kostki brukowej wykonana jest ze specjalnego tworzywa znacznie lepiej spełniającego swoje zadanie. Bardzo często produkty do tego przeznaczone, wytwarzane są na bazie żywicy. Dzięki temu na trwałe zabezpieczają spoiny i są odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

Tradycyjne sposoby na spoinowanie – wady i zalety

Jedną z najpopularniejszych dotychczas metod spoinowania było zasypanie szczelin płukanym piaskiem. Rozwiązanie to jest stosunkowo tanie, co można uznać za jego zaletę. Ma jednak szereg wad i niejednokrotnie potrafi przysporzyć trudności. Jednym z problemów jest konieczność żmudnego wprowadzania piasku w spoiny. Czasami może to trwać nawet kilka dni. Ponadto nie jest to rozwiązanie długotrwałe. W praktyce oznacza to, że przynajmniej raz w roku powinniśmy uzupełnić spoiny piaskiem, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami i koniecznością poświęcenia czasu. Jak widać nie jest, to rozwiązanie idealne i pomimo stosunkowo niskiego kosztu początkowego, może rodzić kolejne wydatki i problemy w przyszłości.

Często stosowaną alternatywą dla tego rozwiązania jest połączenie płukanego piasku z cementem. Mieszanka ta najczęściej wytwarzana jest w stosunku 3 do 1 i ma na celu lepsze pokrycie spoin. Wytworzona w ten sposób fuga jest niestety trudniejsza do nakładania. Cement sprawia, że całość lepiej układa się w spoinach a po zroszeniu kostki wodą, zawiązuje się, tworząc stabilną fugą. Ryzykiem zastosowania tego sposobu jest możliwość trwałego zabrudzenia kostki zawartym w spoinie cementem. Wielu wykonawców stosuje tego rodzaju mieszankę do zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy poszczególnymi elementami kostki. Pomimo tego, że jest to rozwiązanie nieco droższe i bardziej zaawansowane, to jednak nie jest wolne od wad. Nałożona w ten sposób fuga nie jest odporna na zimowe warunki, a spękana od mrozów jest podatna na wypłukiwanie. Pomimo tego, że cement wiąże ze sobą piasek pod wpływem wody, to jednak zmuszeni jesteśmy uzupełniać tę mieszankę minimum raz w roku, kiedy pojawią się ubytki. Spoinowanie to nie jest również odpowiednie do każdego koloru kostki. Cement nadaje jej bowiem jednolitą szarą barwę, która bardzo źle wygląda w połączeniu z kolorową kostką. Ponadto w spoinach mogą rozwijać się chwasty i mchy, które szczególnie od strony północnej z łatwością mogą porastać naturalny kamień lub kostkę.

Jak przygotować kostkę brukową do fugowania?

Fugowanie kostki brukowej wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, dlatego przed przystąpieniem do tej czynności warto zapoznać się z podstawowymi zasadami. Cały proces odbywa się bowiem w kilku ważnych krokach. Pominięcie, chociażby jednego z nich może skutkować negatywnymi konsekwencjami i brakiem zachowania odporności materiału, którego chcemy użyć. Pamiętajmy, aby podczas fugowania zwilżać kostkę brukową oraz szczeliny. Pozwoli to na równomierne rozprowadzenie produktu. Nie należy jednak używać zbyt dużej ilości wody, bo może to prowadzić do wypłukania spoin. Na powierzchni powinniśmy rozsypać taką ilość materiału, którą będziemy mogli wykorzystać w ciągu maksymalnie 45 minut. To bardzo ważne, ponieważ większość produktów po tym czasie zaczyna tracić swoje właściwości. Zaprawę należy w tym czasie wprowadzić w szczeliny przy pomocy miękkiej miotły a nadmiar wody odprowadzać na bieżącą dzięki gumowej ściągaczce. Po zakończonym fugowaniu należy zmyć resztki fugi, które zostały na powierzchni kostki brukowej. Fugę można również wygładzić, wykonując delikatne ruchy miotłą pod skosem w stosunku do kostki.

Najlepsze fugi do kostki brukowej - podsumowanie

Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy poszczególnymi elementami kostki brukowej to konieczność, o czym dobrze wie każdy, kto utwardzał tym materiałem dowolną nawierzchnię. Najpopularniejszym materiałem nadal pozostaje piasek, jednak ze względu na swoje właściwości, nie jest to rozwiązanie długotrwałe. Piasek ma bowiem tendencje do wypłukiwania się i porastania chwastami, często jest również wynoszony przez mrówki. Warto więc zastanowić się nad używaniem innego rodzaju produktów do fugowania.

Spoinowanie kostki brukowej fugą żywiczną ma wiele zalet. Prócz właściwości dekoracyjnych, szczególną uwagę należy zwrócić na jej budowę. Powstaje z połączenia piasku, różnego rodzaju kruszyw oraz żywicy. Charakteryzuje się przede wszystkim wysokim stopniem zagęszczania szczelin, co jest jej ogromną zaletą. Występuje w wielu wariantach kolorystycznych, dlatego łatwo dopasować ją do odcienia kostki brukowej czy ozdobnych płyt tarasowych. Jest również odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Jej stosowanie to gwarancja jakości i długotrwałości. Ponadto jest całkowicie bezpieczna dla fugowanego materiału pod względem ewentualnych zabrudzeń. Dodatkowo przyjazny sposób aplikacji sprawia, że jest to obecnie najlepsze rozwiązanie dostępne na rynku budowlanym.

Alternatywą są również fugi syntetyczne, które idealnie sprawdzają się w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dostępna jest w wielu wersjach kolorystycznych, dlatego łatwo ją dopasować do kostki brukowej. Jej zaletą jest ogromna odporność na uszkodzenia i nacisk pod wpływem ciężaru. Ponadto nie porasta mchem czy chwastami.

Jak znaleźć idealną fugę do kostki brukowej?

Kupując fugę do kostki brukowej lub płyt tarasowych, należy zwrócić szczególną uwagę na ich specyfikę oraz miejsce zastosowania. Pamiętajmy, że zarówno fuga żywiczna jak i te innego rodzaju powinny zostać przez nas sprawdzone. Warto postawić na produkty wysokiej jakości, które zostały już sprawdzone przez profesjonalistów. Zabezpieczenie szczelin pomiędzy poszczególnymi elementami kostki ma ogromne znaczenie, dlatego decydując się na zakup, powinniśmy wszystko dokładnie sprawdzić. Jednym z najlepszych sposobów jest poproszenie o pomoc specjalistów, którzy mieli już okazję wypróbować poszczególne serie produktów.