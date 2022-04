Czy warto zainwestować w fotowoltaikę połączoną z pompą ciepła?

Pompa ciepła to niewielkich rozmiarów urządzenie przypominające wyglądem lodówkę. Jej głównym zadaniem jest ogrzewanie domu oraz wody użytkowej, natomiast warto podkreślić, że odpowiednio zaprojektowana - może służyć również do chłodzenia. Wykorzystuje ona do tego ciepło, które dzięki przemianom termodynamicznym, przepompowuje ze źródła o niższej temperaturze (wody, powietrza lub gruntu) do cieplejszego ośrodka (budynku). Mimo, że energię czerpie głównie z otoczenia, wciąż do prawidłowego funkcjonowania integralnej jej części - sprężarki - potrzebuje ona ok. 20-25% energii elektrycznej. Doskonałą odpowiedzią na ten warunek może być instalacja fotowoltaiczna.

Odnawialne źródła energii w dynamicznym tempie zyskują na znaczeniu, a energia słoneczna zajmuje pod tym względem jedną z czołowych pozycji. Tylko na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy ceny prądu wzrosły o ok. ponad 30%, a w samym roku 2022 planowanych jest jeszcze kilka dodatkowych podwyżek. Nic dziwnego, że boom na fotowoltaikę trwa. Panele fotowoltaiczne to nie tylko proekologiczny wybór pozysku energii elektrycznej, ale również uniezależnienie się od dostawców prądu oraz potencjalnych podwyżek. Dzięki szybkiemu montażowi oraz licznym dofinansowaniom, jej dostępność wzrasta. Razem z pompą w duecie - świetnie ze sobą współpracują, a połączenie obu systemów gwarantuje jednocześnie mniejsze rachunki za prąd, jak i ogrzewanie.

‘Aktualnie mamy mnóstwo zleceń na terenie całej Polski’ - mówi dyrektor generalny firmy Sun Fee Jakub Giertler. ‘Specjalizujemy się w realizacji projektów instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie wszystkich szesnastu województw. Zdecydowanie niezwykle odczuwalne jest zainteresowanie fotowoltaiką, a także w ostatnim czasie - pompami ciepła’ - dodaje. ‘Warto podkreślić, że ich połączenie niesie ze sobą szereg korzyści. Uzupełnienie inwestycji jaką jest pompa ciepła w instalację fotowoltaiczną, która z kolei dostarczy do niej energię elektryczną wymaganą do prawidłowego działania sprężarki, to bezbłędne połącznie’ - podsumowuje Giertler.

