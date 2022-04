Czy warto zdecydować się na zakup ekogroszku premium?

Co to jest ekogroszek?

Ekogroszek to przyjazny dla środowiska naturalnego rodzaj opału wytwarzany głównie z węgla kamiennego. Czym przejawia się jego pozytywny wpływ na atmosferę? Pod uwagę należy wziąć kilka istotnych właściwości. Przede wszystkim ekogroszek wyróżnia się znacznie niższym stopniem spiekalności od zwykłego węgla. Spiekalność to parametr określający zdolność węgla do koksowania, czyli tworzenia spieków koksowych. Wyrażana jest za pomocą wskaźnika RI (liczba Rogi, indeks Rogi). Dodatkowo ekogroszek ma stosunkowo niską zawartość siarki oraz nie zawiera miału, co pozwala spalać go w kotłach z automatycznym dozownikiem węgla. Wszystkie wymienione cechy sprawiają, że Ekogroszek Extra Premium + to jeden z najlepszych dostępnych opałów na rynku. Jeśli poszukujesz sprawdzonego dostawcy surowca do ogrzewania, postaw na ekogroszek workowany z dostawą od energobielsk.pl.

Wykorzystanie ekogroszku w nowoczesnych kotłach pozwala znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Dzięki temu taki sposób ogrzewania pomieszczeń przyczynia się do ograniczenia zjawiska smogu, które stanowi poważny problem zwłaszcza w jesienno-zimowym sezonie grzewczym. Na szczególną uwagę zasługuje ekogroszek workowany w wersji premium, który posiada certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego wydany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Ekogroszek premium – czym różni się od podstawowej wersji?

W odróżnieniu od tradycyjnego ekogroszku, ekogroszek premium to opał najwyższej jakości o zawartości popiołu nieprzekraczającej 3%. Taki rodzaj opału wytwarzany jest z najlepszego rodzaju węgla, który poddaje się specjalistycznym procesom oczyszczania oraz wzbogacania. W efekcie do gospodarstw domowych trafia opał, które nie tylko ma najniższą zawartość popiołu na rynku, ale również najniższy stopień spiekalności.

Wybór ekogroszku w wersji premium ma szereg istotnych zalet. Przede wszystkim to opał, który jest całkowicie przyjazny dla środowiska naturalnego. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj również aspekt finansowy – ekogroszek w wersji premium ma większą wydajność od tradycyjnego opału, dzięki czemu nawet w sezonie grzewczym można zużyć mniej opału. Warunkiem jest stosowanie specjalistycznego kotła z paleniskiem retortowym, które ogranicza emisję szkodliwych substancji.