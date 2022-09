Czy żaluzje drewniane są praktycznym elementem w domu jednorodzinnym?

Zalety zamontowania żaluzji drewnianych w domu

Żaluzje drewniane doskonale komponują się z innymi elementami wnętrza takimi jak stolarka okienna czy drzwiowa, płytki lub parkiet oraz meble. Można dobrać je do kolorystyki okna lub sprawić, by korespondowały z innymi przedmiotami znajdującymi się we wnętrzu. Są świetną alternatywą dla firanek i zasłon, które trzeba regularnie prać i prasować, by prezentowały się estetycznie. W przeciwieństwie do nich żaluzje tworzą na oknach dodatkową warstwę izolacyjną, która chroni przed upałem w lecie oraz chłodem w czasie zimy. Oprócz tego są:

możliwe do samodzielnego dopasowania (nawet do 1 mm) do okna, a w późniejszym czasie łatwe w montażu, do którego przeprowadzenia nie potrzebujemy fachowca,

szybkie i wygodne w sterowaniu – możemy regulować widoczność, ilość światła wpadającą do pomieszczenia, podsuwać żaluzje do góry, przesuwać je całkowicie na bok czy regulować kąt nachylenia lameli,

wyjątkowo trwałe – zachowują swój nienaganny wygląd przez lata i są odporne na działanie czynników niszczących, które mogłyby im zaszkodzić.

Jak wygląda pielęgnacja żaluzji? Czy jest wymagająca?

Żaluzje drewniane w oknie to praktyczny wybór również z uwagi na łatwą konserwację i pielęgnację. Właściwie nie wymagają od nas żadnych dodatkowych zabiegów, oprócz poświęcenia chwili uwagi podczas wyboru odpowiedniego produktu, a w późniejszym czasie przecierania ich wilgotną ściereczką, aby pozbyć się kurzu. Ponieważ materiał ma właściwości antystatyczne, a lamele są odpowiednio wykończone i pokryte środkami impregnującymi, żaluzje drewniane to świetny wybór również do kuchni czy łazienki.