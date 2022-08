Czy złoto chroni przed inflacją?

1.Dlaczego warto zamienić pieniądze na inne aktywa?

2.Dlaczego inwestycja w złoto to dobry wybór?

3.O czym pamiętać, decydując się na inwestycję w złoto?

Dlaczego warto zamienić pieniądze na inne aktywa?

Jeśli inflacja jest wysoka, to wartość pieniędzy nieustannie spada. Co to oznacza w praktyce? Kwota, którą dzisiaj mamy na koncie jest już na drugi dzień warta zdecydowanie mniej. Jak dużo uzależnione jest od wysokości inflacji. Aktywa inne niż pieniądze są zdecydowanie bardziej odporne na jej działanie. Ich wartość w perspektywie długoterminowej na ogół rośnie. Do aktywów, które tak właśnie się zachowują zalicza się złoto. Jego wartość wynika między innymi z tego, że jest on dość rzadki, ale jednocześnie jego zasoby są na tyle duże, że można je cały czas wydobywać. Do tego dochodzi wysoka odporność na korodowanie.

Dlaczego inwestycja w złoto to dobry wybór?

Złoto jest tym kruszcem, który akceptowany jest przez ludzkość od lat. Cenione jest szczególnie wówczas, gdy dochodzi do różnego rodzaju napięć i niepokojów politycznych, społecznych i gospodarczych. Niezależnie od wysokości inflacji popyt na złoto jest zawsze, co jest wynikiem między innymi naszego przywiązania do niego. Od dawna jest ono uważane za najbezpieczniejszą inwestycję. Historia niejednokrotnie pokazała, że inwestorzy chętnie stawiają na złoto, kiedy sytuacjach na rynkach staje się mało stabilna.

O czym pamiętać, decydując się na inwestycję w złoto?

Decydując się na inwestowanie w złoto, należy przede wszystkim pamiętać, że jest to sposób lokowania pieniędzy dostępny dla osób dysponujących niewielką kwotą. Postawić można zarówno na srebrne monety bulionowe, jak i monety bulionowe złote. Interesującą opcją jest też zawsze sztabka złota. Niezależnie od tego, na co się zdecydujemy musimy zadbać o bezpieczne miejsce do przechowywania złota. Wprawdzie złoto uchodzi za bezpieczne i odporne na inflację, to trzeba liczyć się z tym, że jego wartość może się zmieniać. Dlatego dobrym posunięciem jest zakup złota jako jedynie części portfela inwestycyjnego. Rozłożenie inwestycji sprawia, że zapewniamy sobie bezpieczeństwo na naprawdę wysokim poziomie. Kiedy najlepiej inwestować w metale szlachetne? Na to czas dobry jest zawsze. Z całą pewnością jest to odpowiednie krok wówczas, gdy rynek gospodarczy traci stabilność, a wartość rodzimej waluty zaczyna spada. Wówczas nie ma na co czekać – najlepiej jak najszybciej ulokować część pieniędzy w złoto.