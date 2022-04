Czym jest partner? Dlaczego go potrzebuję, aby zacząć pracować?

Niestety spora ilość formalności, niezbędnych do rozpoczęcia współpracy, zniechęca potencjalnych pracowników. Każda z firm ma własne wymagania dotyczące podpisania umowy i własne procedury zatrudniania. Tymczasem kierowcy cenią małą ilość formalności i możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy. W odpowiedzi na te potrzeby powstała firma Avalon Logistics Group – partner flotowy Uber, Bolt, FREE NOW i innych aplikacji do przewozu osób.

Kim jest partner flotowy?

Uber, Bolt czy FREE NOW to nowoczesne aplikacje mobilne, służące do zamawiania szybkich przejazdów na terenie dużych miast. Każda z nich cieszy się dużym zainteresowaniem – nie tylko wśród pasażerów, ale też kierowców szukających korzystnych i elastycznych warunków pracy. Kierowcy ci mogą nawiązać współpracę bezpośrednio z właścicielem aplikacji lub wybrać łatwiejszą drogę, podpisując umowę z tzw. partnerem flotowym. Kim on jest?

Partner flotowy to firma, która pośredniczy pomiędzy pracownikami a aplikacjami, by maksymalnie ułatwić i przyspieszyć proces zatrudnienia. Podpisując umowę z partnerem, możesz liczyć na profesjonalną pomoc w dopełnieniu obowiązków formalnych oraz pełne wsparcie na każdym etapie współpracy. Jedną z takich firm jest Avalon Logistics Group. To zaufany partner flotowy Uber, Bolt, FREE NOW oraz innych aplikacji do przewozu osób. Oznacza to, że podpisując umowę z Avalon, możesz współpracować jednocześnie z kilkoma aplikacjami i maksymalizować swoje zarobki.

Kto potrzebuje partnera flotowego?

Współpraca z partnerem flotowym jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią małą ilość formalności i możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy. Sprawne przeprowadzenie procesu zatrudnienia to jednak tylko jedna z korzyści, jakie czekają kierowców. Pośrednictwo partnera docenią zwłaszcza ci pracownicy, którzy nie dysponują własnym pojazdem. Partner flotowy może udostępnić im samochód lub skuter, niezbędny do realizowania transportu czy dostaw. To bardzo wygodne rozwiązanie – zwłaszcza że firmy przewozowe mają własne wymagania dotyczące roku produkcji i specyfiki pojazdów.

Samochód do pracy – swój czy partnera flotowego?

Możesz realizować zlecenia, korzystając z własnego samochodu. Pamiętaj jednak, że auto musi być w doskonałym stanie technicznym, a w przypadku wielu miast nie może być wyprodukowane wcześniej niż w 2002 roku. Powinno być zarejestrowane na co najmniej 5 osób, a w dowodzie rejestracyjnym mieć wbity stempel TAXI.

Możesz też wypożyczyć pojazd od partnera flotowego, co stanowi łatwiejsze i wygodniejsze rozwiązanie. We flocie Avalon Logistics Group znajdują się skutery elektryczne dla kurierów oraz samochody marek Toyota i Škoda przeznaczone do przewozów taksówką. Wszystkie pojazdy są ubezpieczone i regularnie serwisowane, by zapewnić kierowcom i pasażerom pełne bezpieczeństwo.

Avalon Logistics Group – niezawodny partner flotowy Uber i Bolt

Dołącz do współpracowników Avalon Logistics Group – zapomnij o formalnościach i skoncentruj się na realizacji zleceń. Jako partner Bolt, Uber czy FREE NOW zawsze działamy w interesie kierowców, którzy podpisują z nami umowę. Zdajemy sobie sprawę z zaufania, jakim obdarzają nas nasi współpracownicy, powierzając nam przeprowadzenie swojego procesu zatrudnienia. Przez cały okres współpracy robimy więc wszystko, by ułatwiać im działalność i usuwać z drogi zbędne przeszkody.

Aby dołączyć do naszch kierowców, wystarczy wejść na stronę https://avalon-logistics.pl/ i skontaktować się z nami za pośrednictwem zamieszczonego tam formularza. W odpowiedzi wyślemy umowę do podpisu elektronicznego i poprosimy o kilka niezbędnych informacji. Zajmiemy się całym procesem zatrudnienia, odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości. Dzięki nam proces nawiązania współpracy przebiegnie ekspresowo, a Ty niemal od razu będziesz mógł zacząć zarabiać.