Czym jest telematyka?

Telematyka to termin odnoszący się do szeregu różnych technologii, które umożliwiają odczytywanie, analizowanie oraz przesyłanie danych dotyczących informacji o konkretnym pojeździe. To dzięki niej możliwe jest monitorowanie jego położenia, czy weryfikowanie różnego rodzaju parametrów, czego przykładem może być np. poziom zużycia paliwa, styl jazdy kierowcy, średnia prędkość itp. Telematyka jest powszechnie wykorzystywana przez przewoźników i firmy transportowe, które dzięki niej są w stanie zoptymalizować wykorzystanie pojazdów. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w artykule: gpswox.com/en/blog/useful-information/telematics-and-fleet-management-explained.

Jak działają systemy telematyczne?

Działanie systemów telematycznych opiera się w dużej mierze na wykorzystaniu technologii bezprzewodowej transmisji danych, takich jak sieci komórkowe oraz satelitarne. To właśnie ten sposób łączności jest niezawodny oraz precyzyjny, co pozwala monitorować pojazdy w czasie rzeczywistym. Systemy telematyczne odczytują dane lokalizacyjne z odbiornika nadajnika GPS umieszczonego w pojeździe oraz informacje diagnostyczne, które są zbierane przez posiadane przez niego układy elektroniczne. Dane te są następnie przekazywane do serwerów internetowych, gdzie następuje ich przetwarzanie oraz formatowanie. Opracowane informacje trafiają z serwera do urządzeń lub aplikacji monitorujących, gdzie są prezentowane w uporządkowanej formie. Dzięki temu można odpowiednio je analizować, a co za tym idzie podejmować decyzje na ich podstawie. Wykorzystanie telematyki pozwala zatem efektywnie zarządzać flotą pojazdów, co jest możliwe dzięki informacjom na temat ich lokalizacji, stanu technicznego urządzeń pokładowych, czy danych diagnostycznych. Urządzenia tego typu są dostępne na trackingfox.com.

Zalety wykorzystania systemów telematycznych

Wykorzystanie systemów telematycznych jest coraz bardziej popularne co wynika przede wszystkim z ich zalet. Zalicza się do nich między innymi:

- możliwość ustalenia dokładnej lokalizacji pojazdu oraz śledzenia jego trasy;

- możliwość efektywnego zarządzania flotą, co przekłada się m.in. na skrócenie czasu dostaw, czy eliminację pustych przebiegów;

- monitorowanie czasu pracy kierowców, co pozwala weryfikować, czy wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem;

- możliwość kontroli stylu jazdy kierowców, co przekłada się nie tylko na mniejsze zużycie paliwa, ale również wyższy poziom bezpieczeństwa na drodze.

Podsumowując należy stwierdzić, że telematyka to technologia, której zastosowanie w pojazdach przynosi wiele korzyści. Korzystają na tym firmy transportowe, które są w stanie zoptymalizować wykonywaną działalność przewozową.