Czym powinien cechować się dobry żel pod prysznic?

Dobry żel pod prysznic – naturalny skład i właściwości

Pierwszą rzeczą, którą należy uwzględnić przy wyborze żelu pod prysznic, jest jego skład. Warto postawić na kosmetyk bogaty w naturalne składniki, które nie uczulają i nie podrażniają nawet najdelikatniejszej skóry dorosłego czy dziecka. Mile widziane są ekstrakty roślinne i witaminy, takie jak np.:

ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego – działa łagodząco i tonizująco na skórę,

miąższ z liści aloesu – zmniejsza zaczerwienienia, nawilża i kondycjonuje skórę,

ekstrakt z owoców oliwki europejskiej – natłuszcza skórę, likwidując problem jej szorstkości, chroni przed odwodnieniem,

witamina E – wzmacnia barierę naskórkową, zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Żel pod prysznic, zawierający składniki odżywiające i nawilżające, nie tylko pomoże pozbyć się codziennych zanieczyszczeń ze skóry, lecz także będzie ją pielęgnował. Kosmetyk powinien cechować się łagodnym działaniem, nie może wysuszać skóry ani przyczyniać się do zaburzenia równowagi jej pH. Zwróć uwagę, aby żel odpowiadał Twoim potrzebom. Przykładowo, osoby ze skłonnością do alergii powinny sięgać po kosmetyki z linii hipoalergicznej. Z kolei, jeśli Twoja skóra ma tendencje do przesuszania, wybieraj żele pod prysznic o działaniu nawilżającym i regenerującym (np. z gliceryną, masłem Shea, aloesem).

Dobry żel pod prysznic – wydajny i przyjemny w użyciu

Dobry żel pod prysznic powinien być ekonomiczny i starczać na długo (wybieraj kosmetyk o skoncentrowanym składzie i większej pojemności, np. 500 ml). Produkt powinien sprawiać przyjemność przy użyciu, tak aby czas spędzony rano na czynnościach higienicznych był relaksujący i pozytywnie nastrajał Cię na cały dzień. Co jeszcze ma znaczenie? Ważne, aby kosmetyk nie był testowany na zwierzętach i powstał w etyczny sposób, bez szkód dla planety.

Dobry żel pod prysznic – relaksuje i pobudza zmysły

Nie bez znaczenia jest też kwestia zapachu. Z pewnością będziesz chętniej stosowała żel pod prysznic, który ma miłą, subtelną woń niż kosmetyk o bardzo intensywnym, chemicznym zapachu. Wybierz produkt, który zawiera delikatne nuty zapachowe odpowiadające Twojemu gustowi i ciesz się relaksem podczas codziennego brania prysznica.

Polecane kremy myjące i żele pod prysznic – poczuj się jak w SPA!

Jeśli szukasz kosmetyku organicznego o przyjemnej konsystencji i odprężającym zapachu, zwróć uwagę na SWEDERM® SHOWER CREAM. To łagodny krem pod prysznic z wysoką zawartością oleju ze słodkich migdałów (aż 10%), który odświeża i nawilża skórę, nie powodując podrażnień. Dzięki obecności witaminy E w składzie, produkt działa antyoksydacyjnie oraz skutecznie chroni przed niekorzystnym wpływem wolnych rodników. Kosmetyk jest bardzo ekonomiczny w użyciu i może być stosowany przez wszystkich członków rodziny.

Inna propozycja to organiczny żel pod prysznic SWEDERM® SHOWER GEL breeze & sea waves. Kosmetyk zawiera cenne składniki aktywne, takie jak:

miąższ z liści aloesu,

gliceryna,

betaina,

ekstrakt owoców oliwki europejskiej,

ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego,

kwiat lawendy wąskolistnej.

Dzięki organicznym ekstraktom roślinnym żel sprawia, że skóra jest czysta, świeża, nawilżona i zabezpieczona przed odwodnieniem. Przyjemny, lekko ziołowy zapach relaksuje oraz odpręża, utrzymując się na skórze przez cały poranek.

Należy do osób ze skórą atopową i wrażliwą? Wypróbuj SWEDERM® SHOWER CREAM for atopic and sensitive skin. To krem myjący przeznaczony do ekstremalnie suchej skóry, podatnej na podrażnienia. Zawiera witaminę E i dużo emolientów, dzięki czemu skutecznie redukuje przeznaskórkową utratę wody, wygładza oraz pomaga odbudować barierę lipidową skóry. Ten wyjątkowy krem myjący zapewnia ukojenie i ma bardzo delikatny zapach.



Jeśli chcesz urządzić sobie domowe SPA, w łatwy sposób możesz to zrobić sięgając po organiczny żel pod prysznic SWEDERM® HOME SPA BATH & SHOWER GEL. Otulający zapach zapewni Ci uczucie świeżości i dobrego samopoczucia. Natomiast skład przełoży się na silnie odżywcze oraz nawilżające działanie.