Czym powinno wyróżniać się udane logo?

Prostota oraz dopasowanie

Niektórzy troszkę za bardzo kombinują i w efekcie ich logo jest przesadzone z każdej strony. Eksperci mówią zgodnie, że logo zbyt skomplikowane jednak nie powinno być. Prostota jest tutaj bardzo ważna. Jeśli na logotypie widnieje zbyt dużo kolorów, czy też wzorów, to niestety nie będzie ono zapadało w pamięć. Zasada mówi o tym, że w dobrym logotypie nie powinno być więcej niż cztery kolory. Gdyby były ich zbyt dużo, to nie wyglądałoby to dobrze. Gdy logo nie jest zbyt skomplikowane, to jest także łatwe w użyciu. Łatwo można je zmniejszać, czy też zwiększać, gdy przygotowuje się, chociażby materiały reklamowe.

Na stronie http://robimylogo.pl/ przekonamy się także, że logo powinno być idealnie dopasowane. W logotypie nie tylko jest ważne to, aby był on ładny. Wiadomo, że jest to ważne, ale przede wszystkim logotyp powinien być spójny ze wszelkimi założeniami naszej firmy. Logo jest punktem zasadniczym i ważnym elementem w komunikacyjnej strategii każdej firm.

Uniwersalność oraz ponadczasowość

Dobry logotyp powinien być także uniwersalny. Dzięki temu można go wykorzystywać na wiele sposobów. Występuje na gadżetach promocyjnych, papierze firmowym, ulotkach, czy też na wizytówkach. Logo zapisane powinno być w wektorowym formacie. Agencja reklamowa, czy też biuro projektowe powinno gwarantować różne odmiany logo. Najważniejsza jest odmiana achromatyczna oraz czarno-biała.

Gdy tworzy się logo, to na pewno pewne technologie oraz wzory są modne. Jednak należy pamiętać o tym, że logo niezmieniane jest co kilka miesięcy. Raczej jest to znak, który zostanie z nami na zawsze. Niektóre firmy po upływie lat serwują swojemu logo mały lifting, ale nie są to zmiany znaczące. Po kilku latach logo jest już kojarzone z danym produktem, usługą, czy też firmą. Projektując logo, należy zadbać o to, aby to był logotyp ponadczasowy. Musimy zastanowić się, czy dany logotyp będzie sprawdzał się nawet za dziesięć lat.

Na sam koniec chcemy wspomnieć także o tym, że logotyp powinien być w pełni zrozumiały dla osób z zewnątrz. Należy się zastanowić, czy nasz potencjalny klient w ogóle zrozumie przekaz. Powinien się wiązać z charakterem naszej marki. Wszelkie ozdobniki, które nic nie wnoszą, powinny być usuwane. Złota zasada mówi o tym – im prościej, tym zdecydowanie lepiej. Nie może być inaczej.

Zamawiając logo w dobrej agencji, czy też firmie projektowej, możemy liczyć na uzyskanie porad. Kto jak to, ale pracownicy tego typu miejsc wiedzą najlepiej, jak dobre logo powinno wyglądać. Doradzą nam. Warto ich słuchać, aby rzeczywiście z usług danego biura być zadowolonym, a logotypem być wręcz oczarowanym.

Nie warto oszczędzać na logotypie. Lepiej nieco dopłacić, a mieć pewność, że wszystko będzie, tak, jak to sobie wyobrażaliśmy. Mamy nadzieję, że potencjalni klienci dobrze przyjmą nasz logotyp.