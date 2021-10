Czym są kasetony reklamowe i dlaczego warto w nie inwestować?

Co to jest kaseton reklamowy?

Kasetony reklamowe najczęściej przybierają formę prostopadłościanów, które montowane są na elewacjach budynków w celach informacyjno-reklamowych lub w ich wnętrzach jako dekoracja i jednocześnie informacja dla klientów. Są więc nowoczesnymi szyldami, które jednak prezentują się o wiele bardziej estetycznie, a dodatkowo dzięki temu, że mogą być podświetlane, znajdujące się na nich treści skuteczniej przyciągają uwagę potencjalnych klientów.

Gdzie znajdują zastosowanie kasetony reklamowe?

Tego typu forma reklamy cechuje się przede wszystkim dużą uniwersalnością zastosowania. Wykonywane kasetony reklamowe na zamówienie w firmie DRW STUDIO, mogą przybierać bowiem różne kształty, kolory oraz wymiary dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy, a także branży w jakiej ona działa. Najczęściej montowane są one jednak w celu wskazania siedziby firmy w danym budynku, godzin jej otwarcia czy też informowania o świadczonych przez nią usługach. Wykorzystywane są one zarówno przez małe firmy, jak i duże korporacje.

Oprócz funkcji informacyjnej kaseton reklamowy to także skuteczna forma reklamy. Znajdujące się na nim informacje dzięki ciekawej oprawie wizualnej przyciągają bowiem uwagę. Dzięki temu pozycja firmy, która decyduje się na ich zastosowanie, staje się lepsza, gdyż wpływają one na jej rozpoznawalność, poprzez docieranie do potencjalnych klientów nawet mimochodem, kiedy ci spacerują po mieście lub przejeżdżają przez nie autem.

Rodzaje kasetonów reklamowych

Rosnąca popularność kasetonów reklamowych, jako formy zewnętrznej reklamy rośnie z roku na rok nie tylko jednak ze względu na ich uniwersalność, estetykę oraz jakość i trwałość, ale także możliwość wyboru materiału z jakiego będą one wykonane, który wpływa finalnie na efekt jakie one zapewniają, a także ich cenę. Dlatego też firmy zamawiające kaseton reklamowy do wyboru mają najczęściej 4 poniższe materiały.

Dibond

Kasetony reklamowe z dibondu zaliczane są do najbardziej ekskluzywnych modeli. Cechują się eleganckim wyglądem oraz estetycznym wykończeniem, a także mogą być wyposażone w podświetlenie modułowe LED. Ponadto mogą być one poddawane niemal dowolnemu frezowaniu, modelowaniu oraz gięciu, dzięki temu ich kształt nie ogranicza się wyłącznie do klasycznych prostopadłościanów.

Plexi

Modele kasetonów reklamowych z plexi to z kolei nośniki reklamy polecane przede wszystkim dla osób, którym zależy na trwałości oraz odporności na czynniki zewnętrzne. Mogą one prezentować nawet wielokolorowe logo firmy. Kaseton z plexi stanowi jednolitą konstrukcję bez obramowań. Jego cena zależna jest natomiast od ostatecznych wymiarów produktu oraz liczby zastosowanych na nim kolorów.

Aluminiowe

Kasetony reklamowe z aluminium to z kolei trwałe i zarazem jedne z najtańszych rodzajów tego typu reklamy zewnętrznej. Wykonywane są z profili aluminiowych, które wyróżnia lekkość, a zarazem trwałość. Ich konstrukcja umożliwia natomiast także montaż podświetlenia.

Tekstylne

Ostatnim z materiałów wykorzystywanych najczęściej do wykonywania kasetonów reklamowych są natomiast specjalne tekstylia, wykazujące odporność na działanie czynników atmosferycznych, które mogą być barwione na dowolny kolor z palety RAL. Stosowane są one najczęściej na zewnątrz przez restauracje, sklepy odzieżowe oraz drogerie.

Zalety kasetonów reklamowych

Zastosowanie kasetonów reklamowych przez przedsiębiorstwo ma wiele zalet. Po pierwsze tego typu elementy mogą przybierać niemal dowolny kształt, np. wyraźnie kojarzący się z ich ofertą. Po drugie kasetony reklamowe mogą być stosowane w wielu różnorodnych miejscach, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Cechuje je także wysoka estetyka wykonania i trwałość oraz odporność na uszkodzenia, w tym także te wynikające z czynników atmosferycznych. Ostatnią z zalet kasetonów reklamowych jest natomiast możliwość ich podświetlania, przez co jeszcze bardziej wyróżniają się one na tle innych reklam, przyciągając uwagę potencjalnych klientów nie tylko za dnia, ale i nocą.

Podsumowując, kasetony reklamowe to prosty, efektowny i przede wszystkim skuteczny sposób na reklamę, który pozwala wyróżnić się firmie na tle konkurencji. W zależności od potrzeb mogą być one wykonywane z różnych materiałów, w różnych kształtach i kolorach, przez co dopasowanie ich do charakteru i strategii komunikacyjnej firmy nie stanowi najmniejszego problemu.