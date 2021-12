Czym są pluskwy i czemu je usuwamy?

Pluskwy, które atakują dziś mieszkańców domów, są potomkami insektów zamieszkujących jaskinie, które pierwotnie żywiły się

krwią nietoperzy. Kiedy ludzie zaczęli żyć w jaskiniach, owady zaczęły pasożytować na ludziach.

Później kiedy ludzie wyprowadzili się z jaskiń i rozpoczęli kulturę rolniczą, te robaki poruszały się wraz z nimi. Od tego czasu ludzie żyli z pluskwami na całym świecie.

Pluskwy należą do grupy robaków zwanej Cimicidae. Wszyscy członkowie tej grupy żywią się wyłącznie krwią. Pluskwa domowa ma pięć etapów rozwojowych. W każdej fazie życia, pluskwa musi wziąć posiłek z krwi, aby się rozwijać.

Pluskwy, jak wszystkie robaki, mają swój szkielet na zewnątrz ciała i muszą go zrzucić, aby się rozwijać.

To zrzucanie szkieletu na zewnątrz ciała nazywa się linienie. Nimfa pluskiew musi wziąć posiłek z krwi. Po przejściu fazy wylinki - cimex lectularius staje się dorosła.

Pluskwy, są różnopłciowe i również muszą zażywać regularnie posiłki z krwi do rozmnażania się. Kompletny proces rozwoju od jajeczka do dojrzałego osobnika może nastąpić w ciągu mniej więcej 37. dni w optymalnych temperaturach. Dorosłe pluskwy mają długość życia prawie 1. rok w zależności od powtarzalności dostępu do żywienia z krwi i zakresu temperatur.

Zachowanie pluskiew podczas "polowania"

Pluskwy mają dość skryty styl bytowania, co znaczy, że spędzają większość czasu ukrywając się razem w szczelinach, w których nie będą przeszkadzać. Jednak stają się aktywne w nocy, między północą, a 5:00 rano. To w tym czasie, kiedy ludzki gospodarz jest zwykle w swoim najgłębszym śnie, pluskwy uwielbiają wyjść na żer. Potwierdzają to specjaliści w dziedzinie zwalczania pluskiew - Dezynfeusz, których klienci doświadczają ukłuć właśnie w tym przedziale godzinowym.

Pluskwy są znane z tego, że przemierzają bardzo duże przestrzenie w stosunku do wielkości swojego ciała.

Pluskwy są przyciągane przez dwutlenek węgla wytwarzane przez oddech żywiciela, a także przez ciepło ciała.

Jednakże pluskwy są w stanie wykrywać żywiciela na małych dystansach. Nie jest do końca zbadane jak pluskwy ukryte w szafie są w stanie

znaleźć żywiciela znajdującego się w łóżku po drugiej stronie pokoju. Pluskwy potrafią jednak poruszać się bardzo szybko i uważa się, że

dużo wędrują, zanim będą w stanie znaleźć swoje pożywienie. W idealnym przypadku większość pluskiew chciałaby gromadzić się w pobliżu łóżka żywiciela, czy na materacu. Jednak nie zawsze jest to możliwe w wysokich infestacjach, gdzie pluskwy są zatłoczone i wiele pluskiew musi szukać schronienia na odległość dalszą, np. kilka metrów od gospodarza.

Pluskwa w akcji

Gdy pluskwa znajdzie żywiciela, atakuje skórę aparatami gębowymi, aby znaleźć przestrzeń kapilarną, która umożliwia napływanie krwi do ich ciał. Pluskwa może kilkakrotnie nakłuwać skórę, zanim zacznie się żerować. To badanie spowoduje, że gospodarz otrzyma kilka ugryzień od tego samego pasożyta. Gdy pluskwa osiedli się w miejscu, to będzie karmić przez 5-10 minut. Gdy pluskwa domowa jest już pełna, opuści gospodarza i powróci do pęknięcia lub szczeliny, zazwyczaj w miejscu gdzie gromadzą się inne pluskwy. Pluskwa zacznie wtedy trawić i wydalać swój posiłek.

Zachowanie godowe

Po nakarmieniu dorosłe pluskwy, zwłaszcza samce, są bardzo zainteresowane godami. Robaki tego typu mają

unikalną metodę godową nazywana inseminacją traumatyczną. To zachowanie godowe jest uważane za traumatyczne, ponieważ

samiec, zamiast wprowadzać swój narząd rozrodczy ("paramere") w żeńskie genitalia, dosłownie wbija noż przez ścianę jej ciała do wyspecjalizowanego organu dalej w jej prawą stronę, zwaną Organem Berlese. Plemniki są uwalniane do jamy ciała samicy, gdzie w ciągu najbliższych kilku godzin przeniesie się do jej jajników i zapłodni jej jaja.

Traumatyczne przeszywające zapłodnienie powoduje rany w ciele kobiety, która pozostawia bliznę. Ciało samicy musi zagoić się z tej rany, w związku z czym wiadomo, że samice pozostawiają skupiska po kilkukrotnych godach, aby uniknąć dalszych nadużyć.

Samice pluskiew

Badania wykazały, że proces gojenia zapłodnienia traumatycznego ma znaczący wpływ na zdolność samicy do produkcji jaj. W rzeczywistości kobiety, które są inseminowane tylko raz i nie są poddawane wielokrotnym dźganiom przez samca, wyprodukują 25 procent więcej jaj niż samice, które są wielokrotnie kojarzone.

W końcu jednak samicy skończą się plemniki i będzie musiała ponownie łączyć się w pary, aby ją zapłodnić w

jajka. Jednak niestety może z łatwością kopulować z własnym potomstwem, gdy dorośnie, aby kontynuować cykl.