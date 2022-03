Czym są rozsiewacze Bogballe i czy warto w nie inwestować?

Co to są rozsiewacze Bogballe? Rozsiewacze do nawozów Bogballe Polska – zalety

Firma Bogballe to aktualnie jeden z najlepszych producentów rozsiewaczy mineralnych nawozów na całym świecie. Produkty Bogballe cieszą się sporą popularnością również w Polsce. Firma na rynku istnieje od początku lat 50 ubiegłego wieku i do dziś zajmuje się nie tylko produkcją, ale i rozwojem rozwiązań, które wiążą się z wysiewem nawozu. Szukasz więcej informacji na temat rozsiewaczy Bogballe? Znajdziesz je w niniejszym tekście.

Co to są rozsiewacze Bogballe?

Czym jest rozsiewacz nawozu? Otóż to nic innego, jak swego rodzaju maszyna rolnicza, która służy do tego, aby równomiernie rozsiewać we wskazanym miejscu nawozy sztuczne. Wykorzystuje się ją między innymi do nawożenia zbóż i roślin okopowych. Na rynku można znaleźć przede wszystkim dwa rodzaje rozsiewaczy, w tym rozsiewacz przyczepiany, który ma własną oś i koła i jest ciągnięty przez ciągnik oraz rozsiewacz zawieszany. Ten ostatni montuje się na ciągniku za pośrednictwem układu zawieszenia trójpunktowego.

Biorąc pod uwagę sposób umieszczania nawozu na glebie, rozsiewacze dzieli się także na tarczowe, wahadłowe i pneumatyczne. Tarczowe – inaczej również odśrodkowe – rozrzucają nawóz w pewnej odległości od maszyny, wahadłowe wykonują ruchy wahadłowe, a w pneumatycznych natomiast nawóz rozsiewa się na glebę za pomocą strumienia powietrza, które wytwarza dmuchawę. Te ostatnie rozwiązanie uważa się za lepsze pod tym względem, że gwarantują odpowiednią równomierność rozsiewu.

Interesują Cię tylko i wyłącznie wydajne i bezawaryjne rozwiązania? Już teraz sprawdź rozsiewacze Bogballe – produkty marki, o której wspominaliśmy już na początku niniejszego artykułu.

Rozsiewacze do nawozów Bogballe Polska – zalety

Jakie są zalety rozsiewaczy Bogballe? Przede wszystkim automatyczna regulacja punktu spadania nawozu. System dozowania samodzielnie koryguje punkt spadania produktu na wysiewające tarcze. Ponadto marka stosuje łopatki wysiewające z wytrzymałej stali manganowej, które są wielokrotnie twardsze od standardowej stali nierdzewnej. Dzięki temu łopatki te wyróżniają się doskonałą odpornością na zużycie. Obracane kołnierze na tarczach natomiast sprawiają, że bez problemu można zmniejszyć otwór wysiewu i tym samym precyzyjniej wysiewać nasiona lub mikrogranulaty. Do dyspozycji masz również specjalny zestaw do testowania nawozu. Wykorzystując go, bez problemu określisz zarówno twardość, jak i granulację nawozu i tym samym ocenisz jakość produktu.

Rozsiewacze Bogballe są tak skonstruowane, aby umożliwiać równie prostą i szybką konserwację.

Zanim zdecydujesz się na zakup, zapoznaj się ze wszystkimi dostępnymi aktualnie na rynku rozsiewaczami do nawozów Bogballe. Następnie wybierz ten wariant, który spełnia Twoje wymagania. Jeśli nie wiesz, na jaki produkt się zdecydować, poproś o pomoc specjalistę.

Przy wyborze rozsiewaczy nawozów należy dokładnie sprawdzić informacje w internecie, co pozwoli dobrać odpowiedni sprzęt. Nowoczesne maszyny rolnicze w zależności od modelu dostępne są od ręki lub zostaną dostarczone w krótkim terminie. W zależności od potrzeb i zainteresowań klienta może otrzymać różne urządzenia, bo oferta jest bardzo zróżnicowana. Sprzedawcy chętnie pomogą i zadbają, aby w ofercie przedstawionej klientowi były najlepsze rozwiązania ze wszystkich w nowych ogłoszeniach. Sprzęt będzie wykonany z najlepszego materiału, co zapewni świetny wysiew w każdych warunkach.