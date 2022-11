Czym się kierować, kupując sztuczną choinkę?

Sztuczna choinka to rozwiązanie ekonomiczne, ekologiczne i bezpieczne dla alergików. Choć drzewko wykonane jest z tworzywa sztucznego, przy dobrej jakości, z powodzeniem posłuży Ci wiele lat. Nie musisz też regularnie odkurzać opadających na podłogę igieł ani martwić się o to, co zrobić z choinką po świętach. Co ważne, dzisiejsze sztuczne choinki mogą do złudzenia przypominać te, rosnące w lesie. Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Jak dużą choinkę kupić?

Zanim zaczniesz przeglądać oferty choinek, ustal, jak duże chcesz drzewko i gdzie będzie stało. Bardzo popularnym błędem jest zakup zbyt dużej choinki, która potem przesłania okno, utrudnia dostęp do szafy lub po prostu dominuje w pomieszczeniu. Zdarza się to nie tylko podczas zakupów online, ale również w sklepach stacjonarnych, gdzie wszystko wydaje się mniejsze na dużej przestrzeni. Wymierz więc dokładnie miejsce na choinkę, by mieć pewność, że będzie ona pasować. Miej też na uwadze, że im większa choinka, tym więcej ozdób trzeba będzie na niej powiesić. Zastanów się też, czy będziesz mieć, gdzie ją przechowywać przez resztę roku.

Jeśli zależy Ci na dużej choince, a mieszkasz w bloku, sztuczna choinka o wysokości 220 cm będzie pewnie maksymalną, na jaką możesz sobie pozwolić. W niewielkich pokojach w zupełności wystarczy wysokość choinki 120 cm. Możesz ją ustawić na komodzie, stoliku i nie zabierze zbyt wiele miejsca. W razie potrzeby bez problemu też przestawisz ją w inne miejsce.

Wybierz kolor sztucznej choinki

Wydawać by się mogło, że choinka jest po prostu zielona i nie ma się nad czym zastanawiać. Producenci sztucznych drzewek zadbali jednak o to, by w ich ofertach znalazły się różnorodne modele, trafiające w gusta najbardziej wymagających klientów. Poza klasyczną butelkową zielenią możesz kupić choinkę "oprószoną śniegiem", której końcówki igieł zafarbowane są na biało, albo całkiem białą, niczym wyjętą z zimowego krajobrazu. Ta ostatnia wersja najlepiej wpisuje się w nowoczesny wystrój domów. Jest bardzo wytworna, a dzięki jasnemu kolorowi jest lekka w odbiorze, nie przytłacza wnętrza, w którym stoi.

Jakie modele choinek są modne?

Wśród bożonarodzeniowych trendów istnieją również te, dotyczące właśnie choinek. Z biegiem lat, zmieniają się modele, które Polacy najchętniej wybierają. Aktualnie największą popularnością cieszy się świerk i jodła. Gęsto ułożone gałązki, całkowicie zasłaniające pień to drzewka, którym trudno odmówić pięknego wyglądu. W przypadku właścicieli dużych domów o wysokim suficie częstym wyborem jest choinka sztuczna o wysokości 250 cm. Fantastycznie prezentuje się ustawiona w okolicy kominka lub okna tarasowego, przez które widać ją również z zewnątrz.

Wśród najmodniejszych choinek sztucznych są teraz także choinki na pieńku. Do złudzenia przypominają świeże drzewko. Ich stojak dodatkowo otulony jest tkaniną jutową przewiązaną sznurkiem. Całość prezentuje się bardzo stylowo i wpisuje w różnorodne aranżacje mieszkań. Dodatkowym atutem choinki na pieńku jest brak najdłuższych gałęzi na dole, które zajmują najwięcej miejsca. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy dysponują niewielką przestrzenią w salonie, ale marzy im się wysoka choinka, ale również dla posiadaczy małych dzieci i psów, które mogłyby polować na nisko wiszące ozdoby.

