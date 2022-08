Czym się kierować przy wyborze biura rachunkowego w Lublinie? Podpowiadamy

Czym zajmuje się certyfikowane biuro rachunkowe?

Najprościej mówiąc, biura rachunkowe odciążają klienta w zakresie czynności finansowo–księgowych. Do ich podstawowych zadań zalicza się prowadzenie księgowości, ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, a także ryczałtowa ewidencja przychodów. Ponadto rozliczają składki ZUS oraz przygotowują deklarację VAT, CIT oraz PIT.

Możemy również liczyć na pomoc w przebrnięciu przez wszelkie formalności związane z rejestracją firmy czy pozyskiwaniem dofinansowania działalności. Doświadczone podmioty dodatkowo oferują analizę ryzyka finansowego oraz pomoc przy tworzeniu strategii do planu biznesowego.

Co więcej, wiele biur ma w swojej ofercie obsługę kadrowo-płacową. Jest to kompleksowa obsługa pracowników przedsiębiorstw, zaczynając od sporządzenia umowy o pracę bądź zlecenie i sporządzenia akt osobowych, przez rejestrację w ZUS i przygotowanie raportów, kończąc na bieżącej obsłudze: naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich, nadgodzin czy delegacji.

Jak wybrać biuro rachunkowe?

W pierwszej kolejności warto rozeznać się wśród znajomych, współpracujących z biurem rachunkowym. Nie tylko zyskujesz informację z pierwszej ręki o warunkach współpracy i kosztach, ale również masz pewność, że dany podmiot jest sprawdzony i zaufany.

Co zrobić, jeśli nie masz w swoim kręgu zaufanych osób, które możesz poprosić o rekomendację? Z pomocą przychodzi największa baza firm w Polsce — ALEO.com, dzięki której w szybki i łatwy sposób znajdziesz działalności gospodarcze z każdego miasta w Polsce.

Jakie kryteria warto wziąć pod uwagę, wybierając biuro rachunkowe?

Współpraca z biurem rachunkowym najczęściej jest długofalowa, dlatego wybór powinien być starannie przemyślany, by uniknąć zmieniania biura zbyt często. Na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

Jedną z najważniejszych kwestii, którą powinniśmy uwzględnić, jest specjalizacja biura. W przypadku niszowej branży, która podlega dodatkowym przepisom lub różnym opodatkowaniom, warto wybrać podmiot, który stricte się w tym specjalizuje.

Kolejną istotną kwestią jest ubezpieczenie OC. Niestety, mimo że jest obowiązkowe, to nie każde biuro je posiada. Celem tego ubezpieczenia jest ochrona przedsiębiorców przed kosztami związanymi z błędami popełnionymi przez biuro rachunkowe.

Najlepiej wybrać biuro o szerokich kompetencjach i sporym doświadczeniu. Sprawdź jakie kompetencje mają pracownicy i czy aktualizują wiedzę, a także czy dane biuro rachunkowe ma certyfikat wydawany przez Ministra Finansów.

Ostatnie, ale nie mniej ważne, to cennik. Uważajmy jednak, by nie było to najważniejsze kryterium. Chociaż optymalizacja kosztów jest bardzo ważna dla przedsiębiorcy, to przede wszystkim powinniśmy wybierać podmioty, które darzymy zaufaniem. Złotym środkiem mogą być internetowe biura rachunkowe – oferują atrakcyjne ceny za wysoką jakość usług.

Ile kosztuje prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe?

Miesięczny koszt korzystania z usług biura rachunkowego uzależniony jest od zakresu wykonywanych czynności. Przedsiębiorca, który dopiero zaczyna i nie generuje wielu dokumentów, może spodziewać się wydatków rzędu od 200 złotych wzwyż. Z kolei rozwinięte biznesy, które generują powyżej 100 dokumentów miesięcznie, powinny być przygotowane na koszty rzędu 1000 złotych.